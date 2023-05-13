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На Хмельниччині приліт у критичну інфраструктуру, є поранені, поїзди йдуть в обхід

Ольга Глущенко Субота, 13 травня 2023, 07:34
На Хмельниччині приліт у критичну інфраструктуру, є поранені, поїзди йдуть в обхід
ілюстративне фото, надане УП

У Хмельницькій області внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано приліт по критичній інфраструктурі, є поранені та постраждалі, пошкоджені будівлі та будинки.

Джерело: Хмельницька ОВА, мер Хмельницького Олександр Семчишин

Дослівно: "На жаль, маємо приліт по критичній інфраструктурі.

Об'єкт знаходиться за межами населених пунктів.

Зберігаємо спокій. Відповідні служби працюють.

Окремі потяги сьогодні слідуватимуть зміненим графіком.

Подробиці згодом".

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Оновлено. Пряма мова Семчишина: "...внаслідок вибухових хвиль у Хмельницькому пошкоджено навчальні заклади, медичні заклади, адміністративні будівлі, промислові об’єкти, багатоповерхові та індивідуальні житлові будинки.

Є постраждалі і поранені мешканці громади. Кількість уточнюється ".

Що передувало: Раніше повідомлялося про вибухи у Хмельницькій області.

Теми: Хмельниччинаобстріл
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