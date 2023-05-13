На Хмельниччині приліт у критичну інфраструктуру, є поранені, поїзди йдуть в обхід
У Хмельницькій області внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано приліт по критичній інфраструктурі, є поранені та постраждалі, пошкоджені будівлі та будинки.
Джерело: Хмельницька ОВА, мер Хмельницького Олександр Семчишин
Дослівно: "На жаль, маємо приліт по критичній інфраструктурі.
Об'єкт знаходиться за межами населених пунктів.
Зберігаємо спокій. Відповідні служби працюють.
Окремі потяги сьогодні слідуватимуть зміненим графіком.
Подробиці згодом".
Оновлено. Пряма мова Семчишина: "...внаслідок вибухових хвиль у Хмельницькому пошкоджено навчальні заклади, медичні заклади, адміністративні будівлі, промислові об’єкти, багатоповерхові та індивідуальні житлові будинки.
Є постраждалі і поранені мешканці громади. Кількість уточнюється ".
Що передувало: Раніше повідомлялося про вибухи у Хмельницькій області.