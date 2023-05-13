На Хмельнитчине прилет в критическую инфраструктуру, есть раненые, поезда идут в обход
В Хмельницкой области в результате вражеского обстрела зафиксирован прилет по критической инфраструктуре, есть раненые и пострадавшие, повреждены здания и дома.
Источник: Хмельницкая ОВА, мэр Хмельницкого Александр Семчишин
Дословно: "К сожалению, имеем прилет по критической инфраструктуре.
Объект находится за пределами населенных пунктов.
Сохраняем спокойствие. Соответствующие службы работают.
Отдельные поезда сегодня будут следовать по измененному графику.
Подробности позже".
Обновлено. Прямая речь Семчишина: "...в результате взрывных волн в Хмельницком повреждены учебные заведения, медицинские учреждения, административные здания, промышленные объекты, многоэтажные и индивидуальные жилые дома.
Есть пострадавшие и раненые жители громады. Количество уточняется".
Что предшествовало: Ранее сообщалось о взрывах в Хмельницкой области.