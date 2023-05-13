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На Хмельнитчине прилет в критическую инфраструктуру, есть раненые, поезда идут в обход

Ольга ГлущенкоСуббота, 13 мая 2023, 07:34
На Хмельнитчине прилет в критическую инфраструктуру, есть раненые, поезда идут в обход
иллюстративное фото, предоставленное УП

В Хмельницкой области в результате вражеского обстрела зафиксирован прилет по критической инфраструктуре, есть раненые и пострадавшие, повреждены здания и дома.

Источник: Хмельницкая ОВА, мэр Хмельницкого Александр Семчишин

Дословно: "К сожалению, имеем прилет по критической инфраструктуре.

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Объект находится за пределами населенных пунктов.

Сохраняем спокойствие. Соответствующие службы работают.

Отдельные поезда сегодня будут следовать по измененному графику.

ВИДЕО ДНЯ

Подробности позже".

Обновлено. Прямая речь Семчишина: "...в результате взрывных волн в Хмельницком повреждены учебные заведения, медицинские учреждения, административные здания, промышленные объекты, многоэтажные и индивидуальные жилые дома.

Есть пострадавшие и раненые жители громады. Количество уточняется".

Что предшествовало: Ранее сообщалось о взрывах в Хмельницкой области.

Темы: Хмельнитчинаобстрел
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