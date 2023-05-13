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Сили оборони знищили ще 590 загарбників, 6 танків і 29 дронів ворога

Ольга Глущенко Субота, 13 травня 2023, 08:06
Сили оборони знищили ще 590 загарбників, 6 танків і 29 дронів ворога
Українські захисники. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

За минулу добу Сили оборони знищили ще 590 окупантів, 6 танків і 29 дронів ворога.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 198260 (+590) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3751 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7307 (+12) од,
  • артилерійських систем – 3095 (+27) од,
  • РСЗВ – 561 (+2) од,
  • засобів ППО ‒ 314 (+2) од,
  • літаків – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів – 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2665 (+29),
  • крилатих ракет ‒ 970 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6011 (+15) од,
  • спеціальної техніки ‒ 402 (+9).

"Дані уточнюються", – додають у штабі.

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Теми: Генштабвійна
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