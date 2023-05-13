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Силы обороны уничтожили еще 590 захватчиков, 6 танков и 29 дронов врага

Ольга ГлущенкоСуббота, 13 мая 2023, 08:06
Силы обороны уничтожили еще 590 захватчиков, 6 танков и 29 дронов врага
Украинские защитники. Фото из Facebook Генштаба ВСУ

За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 590 оккупантов, 6 танков и 29 дронов врага.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.05.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 198260 (+590) человек ликвидировано,
  • танков - 3751 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин - 7307 (+12) ед,
  • артиллерийских систем - 3095 (+27) ед,
  • РСЗО - 561 (+2) ед,
  • средств ПВО - 314 (+2) ед,
  • самолетов - 308 (+0) ед,
  • вертолетов - 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2665 (+29),
  • крылатых ракет - 970 (+0),
  • кораблей / катеров - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6011 (+15) ед,
  • специальной техники - 402 (+9).

"Данные уточняются", - добавляют в штабе.

Темы: Генштабвойна
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