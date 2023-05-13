Силы обороны уничтожили еще 590 захватчиков, 6 танков и 29 дронов врага
Суббота, 13 мая 2023, 08:06
За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 590 оккупантов, 6 танков и 29 дронов врага.
Источник: данные Генштаба
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.05.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 198260 (+590) человек ликвидировано,
- танков - 3751 (+6) ед,
- боевых бронированных машин - 7307 (+12) ед,
- артиллерийских систем - 3095 (+27) ед,
- РСЗО - 561 (+2) ед,
- средств ПВО - 314 (+2) ед,
- самолетов - 308 (+0) ед,
- вертолетов - 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2665 (+29),
- крылатых ракет - 970 (+0),
- кораблей / катеров - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6011 (+15) ед,
- специальной техники - 402 (+9).
"Данные уточняются", - добавляют в штабе.
ВИДЕО ДНЯ