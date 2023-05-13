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Усі дрони, які рухалися на Київ, знищені, у столиці руйнувань немає – КМВА

Роман ПетренкоСубота, 13 травня 2023, 08:26
Усі дрони, які рухалися на Київ, знищені, у столиці руйнувань немає – КМВА
київ без світла у жовтні 2022 року, фото УП

Київська міська військова адміністрація повідомила, що у столиці під час нічної повітряної атаки росіян немає руйнувань та постраждалих, а усі дрони збиті.

Джерело: КМВА

Дослівно: "Шоста повітряна атака на столицю з початку травня! Цього разу ворог здійснив напад використовуючи виключно безпілотні літальні апарати.

Під час останньої повітряної тривоги, яка в Києві тривала 2,5 години, в повітряному просторі в напрямку столиці були виявлені, попередньо, іранські баражуючі боєприпаси "Shahed". Всі ворожі дрони, які рухалися курсом на Київ, успішно знищені!".

Деталі: За даними КМВА, у столиці руйнувань та травмованих не зафіксовано.

Теми: КиївШахедвійна
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