Усі дрони, які рухалися на Київ, знищені, у столиці руйнувань немає – КМВА
Субота, 13 травня 2023, 08:26
Київська міська військова адміністрація повідомила, що у столиці під час нічної повітряної атаки росіян немає руйнувань та постраждалих, а усі дрони збиті.
Джерело: КМВА
Дослівно: "Шоста повітряна атака на столицю з початку травня! Цього разу ворог здійснив напад використовуючи виключно безпілотні літальні апарати.
Під час останньої повітряної тривоги, яка в Києві тривала 2,5 години, в повітряному просторі в напрямку столиці були виявлені, попередньо, іранські баражуючі боєприпаси "Shahed". Всі ворожі дрони, які рухалися курсом на Київ, успішно знищені!".
Деталі: За даними КМВА, у столиці руйнувань та травмованих не зафіксовано.