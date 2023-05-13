Все дроны, которые двигались на Киев, уничтожены, в столице разрушений нет - КГВА
Суббота, 13 мая 2023, 08:26
Киевская городская военная администрация сообщила, что в столице во время ночной воздушной атаки россиян нет разрушений и пострадавших, а все дроны сбиты.
Источник: КГВА
Дословно: "Шестая воздушная атака на столицу с начала мая! На этот раз враг совершил нападение используя исключительно беспилотные летательные аппараты.
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Во время последней воздушной тревоги, которая в Киеве длилась 2,5 часа, в воздушном пространстве в направлении столицы были обнаружены, предварительно, иранские барражирующие боеприпасы "Shahed". Все вражеские дроны, которые двигались курсом на Киев, успешно уничтожены!".
Детали: По данным КГВА, в столице разрушений и травмированных не зафиксировано.
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