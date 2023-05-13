Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Все дроны, которые двигались на Киев, уничтожены, в столице разрушений нет - КГВА

Роман ПетренкоСуббота, 13 мая 2023, 08:26
Все дроны, которые двигались на Киев, уничтожены, в столице разрушений нет - КГВА
киев без света в октябре 2022 года, фото УП

Киевская городская военная администрация сообщила, что в столице во время ночной воздушной атаки россиян нет разрушений и пострадавших, а все дроны сбиты.

Источник: КГВА

Дословно: "Шестая воздушная атака на столицу с начала мая! На этот раз враг совершил нападение используя исключительно беспилотные летательные аппараты.

Во время последней воздушной тревоги, которая в Киеве длилась 2,5 часа, в воздушном пространстве в направлении столицы были обнаружены, предварительно, иранские барражирующие боеприпасы "Shahed". Все вражеские дроны, которые двигались курсом на Киев, успешно уничтожены!".

Детали: По данным КГВА, в столице разрушений и травмированных не зафиксировано.

Темы: КиевШахедвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоКоличество жертв удара россиян по Херсонщине возросло до 3, среди них 5-летний ребенок

фотоУкраину посетил спецпосланник Китая, который был послом в РФ

Эрдоган: "зерновая сделка" продлена на два месяца

фотоСуд огласит приговор по делу Гандзюк после 20 июня

ВАКС признал задержание Князева законным

Прокуратура просит у ВСП разрешения арестовать Князева. Защита считает задержание незаконным

Все новости...
Киев
В Киеве загорелся автомобиль "скорой", есть погибшая и пострадавшая
В киевском метро сократят интервалы между поездами
На 10 станциях киевского метро полностью откроют вестибюли
Последние новости
19:18
В ЕС думают провести саммит по украинской "формуле мира" – СМИ
19:18
Пассажиры из Белой Церкви будут добираться в Киев на 15 минут быстрее – УЗ
19:16
У Зеленского во время визита в Германию сложилась "химия" с Шольцом - посол
19:15
Мировое загрязнение пластиком можно сократить на 80% к 2040 году – ООН
19:15
Дело Коболева: ВАКС снова рассмотрит ходатайство о продлении расследования
19:11
фотоКоличество жертв удара россиян по Херсонщине возросло до 3, среди них 5-летний ребенок
19:00
Украинцы в этом году подали почти 170 тысяч налоговых деклараций
18:50
фото В Святошинском лесничестве нашли остатки "Градов": ходить в лес опасно
18:41
фотоУкраину посетил спецпосланник Китая, который был послом в РФ
18:35
Пуля попала возле сердца: военный из Донецкой области вернулся на фронт после тяжелого ранения
Все новости...
Реклама: