Окупанти поповнюють ряди вояками, які лікували свої психічні розлади – штаб

Через значні втрати окупаційні російські війська поповнюють свої ряди військовими, які проходили лікування та реабілітацію через психічні розлади.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "З метою поповнення втрат в живій силі, до одного із підрозділів противника, що діє у Сватівському районі Луганської області, прибуло поповнення з-поміж відмобілізованих осіб.

Реклама:

Відомо, що серед новоприбулого особового складу, є військовослужбовці, які проходили лікування та реабілітацію через психічні розлади".