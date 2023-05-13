Окупанти поповнюють ряди вояками, які лікували свої психічні розлади – штаб
Субота, 13 травня 2023, 09:02
Через значні втрати окупаційні російські війська поповнюють свої ряди військовими, які проходили лікування та реабілітацію через психічні розлади.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Дослівно: "З метою поповнення втрат в живій силі, до одного із підрозділів противника, що діє у Сватівському районі Луганської області, прибуло поповнення з-поміж відмобілізованих осіб.
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Відомо, що серед новоприбулого особового складу, є військовослужбовці, які проходили лікування та реабілітацію через психічні розлади".