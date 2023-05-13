Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты пополняют ряды вояками, которые лечили свои психические расстройства - штаб

Ольга Глущенко, Роман ПетренкоСуббота, 13 мая 2023, 09:02
Оккупанты пополняют ряды вояками, которые лечили свои психические расстройства - штаб
МОБИЛИЗОВАННЫЕ В РОССИИ, ФОТО GETTY IMAGES

Из-за значительных потерь оккупационные российские войска пополняют свои ряды военными, которые проходили лечение и реабилитацию из-за психических расстройств.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "С целью пополнения потерь в живой силе, в одно из подразделений противника, действующего в Сватовском районе Луганской области, прибыло пополнение из числа отмобилизованных лиц.

Известно, что среди новоприбывшего личного состава, есть военнослужащие, которые проходили лечение и реабилитацию из-за психических расстройств".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Генштабвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоКоличество жертв удара россиян по Херсонщине возросло до 3, среди них 5-летний ребенок

фотоУкраину посетил спецпосланник Китая, который был послом в РФ

Эрдоган: "зерновая сделка" продлена на два месяца

фотоСуд огласит приговор по делу Гандзюк после 20 июня

ВАКС признал задержание Князева законным

Прокуратура просит у ВСП разрешения арестовать Князева. Защита считает задержание незаконным

Все новости...
Генштаб
Силы обороны уничтожили еще 590 захватчиков, 6 танков и 29 дронов врага
Защитники поразили 15 районов скопления врага и сбили 22 российских БпЛА – сводка
В Бахмуте продолжаются непрерывные бои, ВСУ отбили 36 атак врага на 4 направлениях – сводка
Последние новости
19:18
В ЕС думают провести саммит по украинской "формуле мира" – СМИ
19:18
Пассажиры из Белой Церкви будут добираться в Киев на 15 минут быстрее – УЗ
19:16
У Зеленского во время визита в Германию сложилась "химия" с Шольцом - посол
19:15
Мировое загрязнение пластиком можно сократить на 80% к 2040 году – ООН
19:15
Дело Коболева: ВАКС снова рассмотрит ходатайство о продлении расследования
19:11
фотоКоличество жертв удара россиян по Херсонщине возросло до 3, среди них 5-летний ребенок
19:00
Украинцы в этом году подали почти 170 тысяч налоговых деклараций
18:50
фото В Святошинском лесничестве нашли остатки "Градов": ходить в лес опасно
18:41
фотоУкраину посетил спецпосланник Китая, который был послом в РФ
18:35
Пуля попала возле сердца: военный из Донецкой области вернулся на фронт после тяжелого ранения
Все новости...
Реклама: