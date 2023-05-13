Оккупанты пополняют ряды вояками, которые лечили свои психические расстройства - штаб
Суббота, 13 мая 2023, 09:02
Из-за значительных потерь оккупационные российские войска пополняют свои ряды военными, которые проходили лечение и реабилитацию из-за психических расстройств.
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "С целью пополнения потерь в живой силе, в одно из подразделений противника, действующего в Сватовском районе Луганской области, прибыло пополнение из числа отмобилизованных лиц.
Известно, что среди новоприбывшего личного состава, есть военнослужащие, которые проходили лечение и реабилитацию из-за психических расстройств".
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