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Оккупанты пополняют ряды вояками, которые лечили свои психические расстройства - штаб

Ольга Глущенко, Роман ПетренкоСуббота, 13 мая 2023, 09:02
Оккупанты пополняют ряды вояками, которые лечили свои психические расстройства - штаб
МОБИЛИЗОВАННЫЕ В РОССИИ, ФОТО GETTY IMAGES

Из-за значительных потерь оккупационные российские войска пополняют свои ряды военными, которые проходили лечение и реабилитацию из-за психических расстройств.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "С целью пополнения потерь в живой силе, в одно из подразделений противника, действующего в Сватовском районе Луганской области, прибыло пополнение из числа отмобилизованных лиц.

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Известно, что среди новоприбывшего личного состава, есть военнослужащие, которые проходили лечение и реабилитацию из-за психических расстройств".

Темы: Генштабвойна
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