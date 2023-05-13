Сили ППО вночі знищили 17 "шахедів" з 21, є влучання

Опівночі 13 травня ворог атакував Україну з північного та південного напрямків ударними БпЛА іранського виробництва Shahed-136/131, 17 таких збили.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Усього зафіксовано 21 пуск, 17 з них збивали на різних напрямках із застосуванням зенітного ракетного озброєння, винищувачів, мобільних вогневих груп.

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Крім того, уночі знищено БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Дослівно: "На жаль, є влучання ворожих безпілотників по об’єктах інфраструктури на Хмельниччині. Місцева влада та служби працюють над ліквідацією наслідків".

Нагадаємо: Протягом минулої доби, 12 травня, підрозділами протиповітряної оборони знищено чотири ударні БпЛА типу "Ланцет".