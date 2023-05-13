Силы ПВО ночью уничтожили 17 "шахедов" из 21, есть попадания

В полночь 13 мая враг атаковал Украину с северного и южного направлений ударными БпЛА иранского производства Shahed-136/131, 17 таких сбили.

Источник: Воздушные силы

Детали: Всего зафиксирован 21 пуск, 17 из них сбивали на разных направлениях с применением зенитного ракетного вооружения, истребителей, мобильных огневых групп.

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Кроме того, ночью уничтожен БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Дословно: "К сожалению, есть попадания вражеских беспилотников по объектам инфраструктуры в Хмельницкой области. Местные власти и службы работают над ликвидацией последствий".

Напомним: За прошедшие сутки, 12 мая, подразделениями противовоздушной обороны уничтожено четыре ударных БпЛА типа "Ланцет".