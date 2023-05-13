У Маріуполі лунають потужні вибухи – Андрющенко
Субота, 13 травня 2023, 10:55
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко вранці 13 травня повідомив про потужні вибухи в окупованому місті.
Джерело: Андрющенко у Telegram
Деталі: Спершу Андрющенко повідомив про перший потужний вибух, потім – про другий.
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Наразі немає подробиць вибухів.
Пряма мова Андрющенка: "Чутно по всіх районах міста. Цього разу епіцентр в бік Азовсталі".
Більше деталей: Місцевий телеграм-канал "Маріуполь Спротив повідомляє, що "поштовхи схожі на землетрус", а вибух чутно дуже голосно з боку Азовсталі.
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