В Мариуполе раздаются мощные взрывы - Андрющенко
Суббота, 13 мая 2023, 10:55
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко утром 13 мая сообщил о мощных взрывах в оккупированном городе.
Источник: Андрющенко в Telegram
Детали: Сначала Андрющенко сообщил о первом мощном взрыве, затем - о втором.
Пока нет подробностей взрывов.
Прямая речь Андрющенко: "Слышно по всем районам города. На этот раз эпицентр в сторону Азовстали".
Больше деталей: Местный телеграм-канал "Мариуполь Сопротивление" сообщает, что "толчки похожи на землетрясение", а взрыв слышно очень громко со стороны Азовстали.