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В Мариуполе раздаются мощные взрывы - Андрющенко

Роман ПетренкоСуббота, 13 мая 2023, 10:55
В Мариуполе раздаются мощные взрывы - Андрющенко
РОССИЙСКИЕ ОККУПАНТЫ В МАРИУПОЛЕ. ФОТО иллюстративное ИЗ TELEGRAM АНДРЮЩЕНКО

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко утром 13 мая сообщил о мощных взрывах в оккупированном городе.

Источник: Андрющенко в Telegram

Детали: Сначала Андрющенко сообщил о первом мощном взрыве, затем - о втором.

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Пока нет подробностей взрывов.

Прямая речь Андрющенко: "Слышно по всем районам города. На этот раз эпицентр в сторону Азовстали".

Больше деталей: Местный телеграм-канал "Мариуполь Сопротивление" сообщает, что "толчки похожи на землетрясение", а взрыв слышно очень громко со стороны Азовстали.

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Темы: Мариупольвзрыввойна
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