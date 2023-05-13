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Країни G7 збільшили фінансову допомогу Україні до $44 млрд

"Європейська правда"Субота, 13 травня 2023, 11:20

Обсяг міжнародних зобов'язань щодо економічної та бюджетної підтримки України на 2023 рік і початок 2024 року збільшився до 44 мільярди доларів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві, ухваленій за підсумками зустрічі міністрів фінансів і керівників центральних банків країн G7 в Японії.

"Разом з міжнародною спільнотою ми збільшили наші зобов'язання щодо бюджетної та економічної підтримки України на 2023 рік та початок 2024 року до 44 мільярдів доларів США, що дозволило схвалити програму Міжнародного валютного фонду для України на суму 15,6 мільярда доларів США на 4 роки", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що ця підтримка надає Україні впевненості та дозволяє владі забезпечити функціонування уряду, продовжити надання базових послуг, здійснити найважливіші ремонтні роботи пошкодженої інфраструктури та стабілізувати економіку.

"Ми сподіваємося на швидке впровадження Україною структурних реформ у рамках програми, що підтримується МВФ, та успішне завершення переглядів програми сприятиме макроекономічній та фінансовій стабілізації, покращенню врядування та зміцненню інституцій і довгостроковій економічній стійкості та післявоєнній відбудові. Це також сприятиме подальшій фінансовій підтримці з боку інших країн та інституцій, а також приватного сектору", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що нові санкції ЄС будуть спрямовані на боротьбу з обходом уже запроваджених торговельних обмежень і розроблені "в дуже тісній координації" з країнами G7.

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Теми: економікавійнаG7
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