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Страны G7 увеличили финансовую помощь Украине до $44 млрд

"Европейская правда"Суббота, 13 мая 2023, 11:20

Объем международных обязательств по экономической и бюджетной поддержке Украины на 2023 год и начало 2024 года увеличился до 44 миллиардов долларов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении, принятом по итогам встречи министров финансов и руководителей центральных банков стран G7 в Японии.

"Вместе с международным сообществом мы увеличили наши обязательства по бюджетной и экономической поддержке Украины на 2023 год и начало 2024 года до 44 миллиардов долларов США, что позволило одобрить программу Международного валютного фонда для Украины на сумму 15,6 миллиарда долларов США на 4 года", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что эта поддержка придает Украине уверенности и позволяет властям обеспечить функционирование правительства, продолжить предоставление базовых услуг, осуществить важнейшие ремонтные работы поврежденной инфраструктуры и стабилизировать экономику.

"Мы надеемся на быстрое внедрение Украиной структурных реформ в рамках программы, поддерживаемой МВФ, и успешное завершение пересмотров программы будет способствовать макроэкономической и финансовой стабилизации, улучшению управления и укреплению институтов и долгосрочной экономической устойчивости и послевоенному восстановлению. Это также будет способствовать дальнейшей финансовой поддержке со стороны других стран и институтов, а также частного сектора", – говорится в заявлении.

Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новые санкции будут направлены на борьбу с обходом уже введенных торговых ограничений и разработаны "в очень тесной координации" со странами G7.

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Темы: экономикавойнаG7
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