Росія намагалася знищити систему Patriot "Кинджалом", який збили під Києвом - CNN

Минулого тижня Росія спробувала знищити американську систему ППО Patriot в Україні за допомогою гіперзвукової ракети "Кинджал".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN з посиланням на двох американських чиновників.

Російська атака виявилася невдалою, і натомість українські військові перехопили ракету за допомогою системи Patriot, сказали чиновники, що ознаменувало перше успішне застосування Україною передової системи ППО всього за кілька тижнів після її прибуття в країну.

Один із чиновників заявив, що українські військові випустили кілька ракет із системи Patriot під різними кутами, щоб перехопити російську ракету, продемонструвавши, як швидко вони навчилися використовувати нову систему.

Американські чиновники вважають, що росіяни вловили сигнали від системи Patriot, що дозволило їм націлити на систему гіперзвукову ракету "Кинджал".

Ракетна система Patriot оснащена потужним радаром для виявлення цілей, що наближаються, на великій відстані, що робить її потужною платформою ППО, здатною перехоплювати балістичні ракети і багато іншого.

Але випромінювання радара, необхідне для виявлення загроз на відстані, також дає змогу противнику виявити батарею Patriot і з'ясувати її місце розташування. І на відміну від деяких менш далекобійних систем ППО, наданих Україні, які є мобільними і складнішими для ураження, велика батарея Patriot є стаціонарною системою, що дає змогу росіянам із часом визначити її місце розташування.

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За словами офіційних осіб, існують способи маскування цих сигналів, але російські військові, очевидно, змогли визначити приблизне місце розташування Patriot, розміщеного під Києвом.

Речник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер підтвердив раніше цього тижня, що українці використовували систему Patriot для перехоплення "Кинджала", який може розвивати гіперзвукову швидкість.

Україна отримала щонайменше дві системи Patriot, одну зі США і одну з Німеччини, для посилення своєї протиповітряної оборони, яка раніше не могла перехопити більш сучасні російські ракети, такі як "Кинджал".

Нагадаємо, 6 травня командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив, що українські військові збили російську ракету "Кинджал" за допомогою комплексу Patriot.

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