Россия пыталась уничтожить систему Patriot "Кинжалом", который сбили под Киевом - CNN

На прошлой неделе Россия попыталась уничтожить американскую систему ПВО Patriot в Украине с помощью гиперзвуковой ракеты "Кинжал".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CNN со ссылкой на двух американских чиновников.

Российская атака оказалась неудачной, и вместо этого украинские военные перехватили ракету с помощью системы Patriot, сказали чиновники, что ознаменовало первое успешное применение Украиной передовой системы ПВО всего через несколько недель после ее прибытия в страну.

Один из чиновников заявил, что украинские военные выпустили несколько ракет из системы Patriot под разными углами, чтобы перехватить российскую ракету, продемонстрировав, как быстро они научились использовать новую систему.

Американские чиновники считают, что россияне уловили сигналы от системы Patriot, что позволило им нацелить на систему гиперзвуковую ракету "Кинжал".

Ракетная система Patriot оснащена мощным радаром для обнаружения приближающихся целей на большом расстоянии, что делает ее мощной платформой ПВО, способной перехватывать баллистические ракеты и многое другое.

Но излучение радара, необходимое для обнаружения угроз на расстоянии, также позволяет противнику обнаружить батарею Patriot и выяснить ее местоположение. И в отличие от некоторых менее дальнобойных систем ПВО, предоставленных Украине, которые являются мобильными и более сложными для поражения, большая батарея Patriot является стационарной системой, что позволяет россиянам со временем определить ее местоположение.

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По словам официальных лиц, существуют способы маскировки этих сигналов, но российские военные, очевидно, смогли определить приблизительное местоположение Patriot, размещенного под Киевом.

Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер подтвердил ранее на этой неделе, что украинцы использовали систему Patriot для перехвата "Кинжала", который может развивать гиперзвуковую скорость.

Украина получила по меньшей мере две системы Patriot, одну из США и одну из Германии, для усиления своей противовоздушной обороны, которая ранее не могла перехватить более современные российские ракеты, такие как "Кинжал".

Напомним, 6 мая командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук подтвердил, что украинские военные сбили российскую ракету "Кинжал" с помощью комплекса Patriot. США неофициально подтвердили это несколько позже.

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