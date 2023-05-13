Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия пыталась уничтожить систему Patriot "Кинжалом", который сбили под Киевом - CNN

"Европейская правда"Суббота, 13 мая 2023, 11:28
Россия пыталась уничтожить систему Patriot Кинжалом, который сбили под Киевом - CNN
иллюстративное фото системы ппо patrion в Польше, фото getty images

На прошлой неделе Россия попыталась уничтожить американскую систему ПВО Patriot в Украине с помощью гиперзвуковой ракеты "Кинжал".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CNN со ссылкой на двух американских чиновников.

Российская атака оказалась неудачной, и вместо этого украинские военные перехватили ракету с помощью системы Patriot, сказали чиновники, что ознаменовало первое успешное применение Украиной передовой системы ПВО всего через несколько недель после ее прибытия в страну.

Реклама:

Один из чиновников заявил, что украинские военные выпустили несколько ракет из системы Patriot под разными углами, чтобы перехватить российскую ракету, продемонстрировав, как быстро они научились использовать новую систему.

Американские чиновники считают, что россияне уловили сигналы от системы Patriot, что позволило им нацелить на систему гиперзвуковую ракету "Кинжал".

Ракетная система Patriot оснащена мощным радаром для обнаружения приближающихся целей на большом расстоянии, что делает ее мощной платформой ПВО, способной перехватывать баллистические ракеты и многое другое.

ВИДЕО ДНЯ

Но излучение радара, необходимое для обнаружения угроз на расстоянии, также позволяет противнику обнаружить батарею Patriot и выяснить ее местоположение. И в отличие от некоторых менее дальнобойных систем ПВО, предоставленных Украине, которые являются мобильными и более сложными для поражения, большая батарея Patriot является стационарной системой, что позволяет россиянам со временем определить ее местоположение.

По словам официальных лиц, существуют способы маскировки этих сигналов, но российские военные, очевидно, смогли определить приблизительное местоположение Patriot, размещенного под Киевом.

Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер подтвердил ранее на этой неделе, что украинцы использовали систему Patriot для перехвата "Кинжала", который может развивать гиперзвуковую скорость.

Украина получила по меньшей мере две системы Patriot, одну из США и одну из Германии, для усиления своей противовоздушной обороны, которая ранее не могла перехватить более современные российские ракеты, такие как "Кинжал".

Напомним, 6 мая командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук подтвердил, что украинские военные сбили российскую ракету "Кинжал" с помощью комплекса Patriot. США неофициально подтвердили это несколько позже.

Смотрите также на YouTube-канале "ЕП" о том, насколько эффективны Patriot и западные системы ПРО против российских ракет "Кинжал" и Х-22.

Темы: ПВОвойнаКиевская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Британская разведка рассказала о продвижении ВСУ в Бахмуте и отходе российских войск
Одиннадцать украинских областей были под обстрелом россиян - сводка ОГА
В Мариуполе раздаются мощные взрывы - Андрющенко
Россияне обстреляли центр Гуляйполя и Чернобаевку, есть пострадавшие - ОП
Последние новости
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
18:13
видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию
18:05
фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом
18:01
Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"
Все новости...
Реклама: