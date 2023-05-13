Росіяни обстріляли центр Гуляйполя та Чорнобаївку, є постраждалі – ОП
Субота, 13 травня 2023, 11:31
Російські окупанти вранці 13 травня обстріляли Чорнобаївку на Херсонщині та Гуляйполе на Запоріжжі, повідомляють в Офісі президента.
Джерело: глава ОП Андрій Єрмак, його радниця з питань комунікацій Дарія Зарівна
Деталі: Зарівна повідомила про двох постраждалих у Чорнобаївці.
Єрмак уточнив, що було близько 15 прильотів по центру Гуляйполя, постраждав чоловік.
Станом на час написання новини Херсонська та Запорізькі ОВА не повідомляли про ці обстріли.
ВІДЕО ДНЯ