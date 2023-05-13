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Росіяни обстріляли центр Гуляйполя та Чорнобаївку, є постраждалі – ОП

Роман ПетренкоСубота, 13 травня 2023, 11:31
Росіяни обстріляли центр Гуляйполя та Чорнобаївку, є постраждалі – ОП
гуляйполе на мапі, deepstatemap

Російські окупанти вранці 13 травня обстріляли Чорнобаївку на Херсонщині та Гуляйполе на Запоріжжі, повідомляють в Офісі президента.

Джерело: глава ОП Андрій Єрмак, його радниця з питань комунікацій Дарія Зарівна

Деталі: Зарівна повідомила про двох постраждалих у Чорнобаївці.

Єрмак уточнив, що було близько 15 прильотів по центру Гуляйполя, постраждав чоловік.

Станом на час написання новини Херсонська та Запорізькі ОВА не повідомляли про ці обстріли.

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Теми: Херсонська областьЗапорізька областьобстріл
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