Росіяни обстріляли центр Гуляйполя та Чорнобаївку, є постраждалі – ОП

Російські окупанти вранці 13 травня обстріляли Чорнобаївку на Херсонщині та Гуляйполе на Запоріжжі, повідомляють в Офісі президента.

Джерело: глава ОП Андрій Єрмак, його радниця з питань комунікацій Дарія Зарівна

Деталі: Зарівна повідомила про двох постраждалих у Чорнобаївці.

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Єрмак уточнив, що було близько 15 прильотів по центру Гуляйполя, постраждав чоловік.

Станом на час написання новини Херсонська та Запорізькі ОВА не повідомляли про ці обстріли.