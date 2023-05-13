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Россияне обстреляли центр Гуляйполя и Чернобаевку, есть пострадавшие - ОП

Роман ПетренкоСуббота, 13 мая 2023, 11:31
Россияне обстреляли центр Гуляйполя и Чернобаевку, есть пострадавшие - ОП
гуляйполе на карте, deepstatemap

Российские оккупанты утром 13 мая обстреляли Чернобаевку в Херсонской области и Гуляйполе в Запорожье, сообщают в Офисе президента.

Источник: глава ОП Андрей Ермак, его советник по вопросам коммуникаций Дарья Заривная

Детали: Заривная сообщила о двух пострадавших в Чернобаевке.

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Ермак уточнил, что было около 15 прилетов по центру Гуляйполя, пострадал мужчина.

По состоянию на время написания новости Херсонская и Запорожские ОГА не сообщали об этих обстрелах.

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Темы: Херсонская областьЗапорожская областьобстрел
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