Россияне обстреляли центр Гуляйполя и Чернобаевку, есть пострадавшие - ОП

Российские оккупанты утром 13 мая обстреляли Чернобаевку в Херсонской области и Гуляйполе в Запорожье, сообщают в Офисе президента.

Источник: глава ОП Андрей Ермак, его советник по вопросам коммуникаций Дарья Заривная

Детали: Заривная сообщила о двух пострадавших в Чернобаевке.

Ермак уточнил, что было около 15 прилетов по центру Гуляйполя, пострадал мужчина.

По состоянию на время написания новости Херсонская и Запорожские ОГА не сообщали об этих обстрелах.