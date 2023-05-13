Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги Україні на 2,7 млрд євро

Міністерство оборони Німеччини в суботу офіційно оголосило про надання військової допомоги Україні в розмірі 2,7 млрд євро, що є найбільшим пакетом з моменту вторгнення Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesspiegel.

Пакет допомоги включає 18 колісних гаубиць, артилерійські боєприпаси, керовані ракети для систем протиповітряної оборони, 4 зенітні ракетні установки IRIS-T SLM для протиповітряної оборони і 12 пускових установок IRIS-T SLS.

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Пакет також включає 30 основних бойових танків Leopard 1A5 і 20 бойових машин піхоти Marder, понад 100 бойових броньованих машин і понад 200 розвідувальних безпілотників.

"Цим цінним внеском у вигляді терміново необхідних військових матеріалів ми ще раз показуємо, що Німеччина серйозно ставиться до своєї підтримки", – сказав міністр оборони Борис Пісторіус.

За його словами, всі хочуть якнайшвидшого закінчення жахливої і незаконної війни Росії проти українського народу. "На жаль, цього поки що не передбачається. Тому Німеччина надасть будь-яку посильну допомогу – стільки, скільки буде потрібно", – додав Пісторіус.

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Новий пакет удвічі збільшить німецьку допомогу зброєю Україні від початку війни в лютому 2022 року: від початку війни федеральний уряд схвалив постачання зброї на суму 2,75 мільярда євро.

Нагадаємо, у п'ятницю німецька поліція оголосила про посилення заходів безпеки протягом неділі на тлі поки не підтверджених повідомлень про візит президента Володимира Зеленського.

Офіційного підтвердження того, що Володимир Зеленський справді приїде до Німеччини – вперше з моменту повномасштабного нападу Росії на Україну – поки що не було. Водночас у суботу, як уже відомо, Зеленський приїхав до Італії.