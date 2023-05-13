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Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине на 2,7 млрд евро

"Европейская правда"Суббота, 13 мая 2023, 13:31

Министерство обороны Германии в субботу официально объявило о предоставлении военной помощи Украине в размере 2,7 млрд евро, что является самым крупным пакетом с момента вторжения России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesspiegel.

Пакет помощи включает 18 колесных гаубиц, артиллерийские боеприпасы, управляемые ракеты для систем противовоздушной обороны, 4 зенитные ракетные установки IRIS-T SLM для противовоздушной обороны и 12 пусковых установок IRIS-T SLS.

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Пакет также включает 30 основных боевых танков Leopard 1A5 и 20 боевых машин пехоты Marder, более 100 боевых бронированных машин и более 200 разведывательных беспилотников.

"Этим ценным вкладом в виде срочно необходимых военных материалов мы еще раз показываем, что Германия серьезно относится к своей поддержке", – сказал министр обороны Борис Писториус.

По его словам, все хотят скорейшего окончания ужасной и незаконной войны России против украинского народа. "К сожалению, этого пока не предвидится. Поэтому Германия окажет любую посильную помощь – столько, сколько потребуется", – добавил Писториус.

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Новый пакет вдвое увеличит немецкую помощь оружием Украине с начала войны в феврале 2022 года: с начала войны федеральное правительство одобрило поставки оружия на сумму 2,75 миллиарда евро.є

Напомним, в пятницу немецкая полиция объявила об усилении мер безопасности в течение воскресенья на фоне пока не подтвержденных сообщений о визите президента Владимира Зеленского.

Официального подтверждения того, что Владимир Зеленский действительно приедет в Германию – впервые с момента полномасштабного нападения России на Украину – пока не было. В то же время в субботу, как уже известно, Зеленский должен приехать в Италию.

Темы: Германиявойнаоружие
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