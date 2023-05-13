Зеленський зустрівся у Римі з президентом Італії
Субота, 13 травня 2023, 14:31
Президент України Володимир Зеленський прибув на зустріч з президентом Італії Серджо Матареллою у Римі.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Зеленський прибув до президентського палацу Квірінале близько 13:00 за Києвом. Його зустрічали з військовими почестями.
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Зеленський після переговорів з Маттареллою проведе переговори з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні. Потім у них запланований спільний обід.
За даними італійських ЗМІ, після 16:00 Зеленський зустрінеться з Папою Римським у Ватикані.
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Як повідомлялося, що Зеленський у суботу прибув з офіційним візитом до Італії вперше з початку російського вторгнення.