Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський зустрівся у Римі з президентом Італії

"Європейська правда"Субота, 13 травня 2023, 14:31
Зеленський зустрівся у Римі з президентом Італії
скріншот

Президент України Володимир Зеленський прибув на зустріч з президентом Італії Серджо Матареллою у Римі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зеленський прибув до президентського палацу Квірінале близько 13:00 за Києвом. Його зустрічали з військовими почестями.

Реклама:

Зеленський після переговорів з Маттареллою проведе переговори з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні. Потім у них запланований спільний обід.

За даними італійських ЗМІ, після 16:00 Зеленський зустрінеться з Папою Римським у Ватикані.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, що Зеленський у суботу прибув з офіційним візитом до Італії вперше з початку російського вторгнення.

Теми: ЗеленськийІталія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Зеленський: "Оборонка" даватиме більший результат, збільшуємо виробництво
Останні новини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:50
Окупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега
20:49
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: Множинне громадянство дасть можливість людям за кордоном допомогти Україні
Усі новини...
Реклама: