Зеленский встретился в Риме с президентом Италии
Суббота, 13 мая 2023, 14:31
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на встречу с президентом Италии Серджо Матареллой в Риме.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Зеленский прибыл в президентский дворец Квиринале около 13:00 по Киеву. Его встречали с воинскими почестями.
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Встреча президентов длилась 25 минут. После этого Зеленский отправился в резиденцию премьер-министра Италии Джорджии Мелони. После переговоров у них запланирован совместный обед.
По данным итальянских СМИ, после 16:00 Зеленский встретится с Папой Римским в Ватикане.
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Как сообщалось, что Зеленский в субботу прибыл с официальным визитом в Италию впервые с начала российского вторжения.