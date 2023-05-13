Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский встретился в Риме с президентом Италии

"Европейская правда"Суббота, 13 мая 2023, 14:31
Зеленский встретился в Риме с президентом Италии
скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на встречу с президентом Италии Серджо Матареллой в Риме.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Зеленский прибыл в президентский дворец Квиринале около 13:00 по Киеву. Его встречали с воинскими почестями.

Реклама:

Встреча президентов длилась 25 минут. После этого Зеленский отправился в резиденцию премьер-министра Италии Джорджии Мелони. После переговоров у них запланирован совместный обед.

По данным итальянских СМИ, после 16:00 Зеленский встретится с Папой Римским в Ватикане.

ВИДЕО ДНЯ

Как сообщалось, что Зеленский в субботу прибыл с официальным визитом в Италию впервые с начала российского вторжения.

Темы: ЗеленскийИталия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Зеленский
В ООН "почти подтвердили" приезд Зеленского на заседание Совета безопасности в сентябре
Зеленский говорил с правоохранителями о тех, кто ослабляет Украину изнутри
Только о фронте: Зеленский провел новую Ставку
Последние новости
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
18:13
видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию
18:05
фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом
18:01
Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"
Все новости...
Реклама: