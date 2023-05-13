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Зеленский встретился в Риме с президентом Италии

"Европейская правда"Суббота, 13 мая 2023, 14:31
Зеленский встретился в Риме с президентом Италии
скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на встречу с президентом Италии Серджо Матареллой в Риме.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Зеленский прибыл в президентский дворец Квиринале около 13:00 по Киеву. Его встречали с воинскими почестями.

Встреча президентов длилась 25 минут. После этого Зеленский отправился в резиденцию премьер-министра Италии Джорджии Мелони. После переговоров у них запланирован совместный обед.

По данным итальянских СМИ, после 16:00 Зеленский встретится с Папой Римским в Ватикане.

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Как сообщалось, что Зеленский в субботу прибыл с официальным визитом в Италию впервые с начала российского вторжения.

Темы: ЗеленскийИталия
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