Росіяни обстріляли Костянтинівку: 2 загиблих, 10 поранених, серед них діти

Внаслідок обстрілу російськими військами Костянтинівки на Донеччині у суботу загинуло двоє осіб, серед них 15-річна дівчина, поранень дістали 10 мешканців, серед яких двоє підлітків.

Джерело: Офіс генерального прокурора

наслідки обстрілу Костянтинівки, фото прокуратури

Дослівно: "13 травня 2023 року окупаційні війська РФ вкотре обстріляли м. Костянтинівку.

Внаслідок атаки окупантів на населений пункт загинуло двоє мешканців, у тому числі 15-річна дівчина.

Десять людей отримали поранення різного ступеня тяжкості – серед них двоє підлітків 15 та 16 років. Їх доставлено до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги".

Деталі: Внаслідок обстрілу пошкоджено та зруйновано багатоповерхові та приватні будинки, АЗС, аптеку й магазини.

За попередніми даними, окупанти обстріляли місто з реактивної системи залпового вогню "Смерч".

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Офіс генпрокурора також повідомляє, що внаслідок артилерійського обстрілу м. Нікополь на Дніпропетровщині у суботу постраждав 57-річний місцевий мешканець. Чоловік отримав осколкові поранення голови та тулуба, його госпіталізовано.

наслідки обстрілу Нікополя, фото прокуратури

Пошкоджено дві багатоповерхівки, приватні будинки, господарчі споруди, мікроавтобус та лінії електропередач.