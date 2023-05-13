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Россияне обстреляли Константиновку: 2 погибших, 10 раненых, среди них дети

Катерина ТищенкоСуббота, 13 мая 2023, 16:35
Россияне обстреляли Константиновку: 2 погибших, 10 раненых, среди них дети
последствия обстрела Константиновки, фото прокуратуры

В результате обстрела российскими войсками Константиновки в Донецкой области в субботу погибли два человека, среди них 15-летняя девушка, ранения получили 10 жителей, среди которых двое подростков.

Источник: Офис генерального прокурора

 
последствия обстрела Константиновки, фото прокуратуры

Дословно: "13 мая 2023 года оккупационные войска РФ в очередной раз обстреляли г. Константиновку.

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В результате атаки оккупантов на населенный пункт погибли двое жителей, в том числе 15-летняя девушка.

Десять человек получили ранения различной степени тяжести - среди них двое подростков 15 и 16 лет. Они доставлены в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи".

Детали: В результате обстрела повреждены и разрушены многоэтажные и частные дома, АЗС, аптека и магазины.

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По предварительным данным, оккупанты обстреляли город из реактивной системы залпового огня "Смерч".

Офис генпрокурора также сообщает, что в результате артиллерийского обстрела г. Никополь Днепропетровской области в субботу пострадал 57-летний местный житель. Мужчина получил осколочные ранения головы и туловища, он госпитализирован.

 
последствия обстрела Константиновки, фото прокуратуры

Повреждены две многоэтажки, частные дома, хозяйственные постройки, микроавтобус и линии электропередач.

Темы: Донецкая областьвойнаНикополь
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