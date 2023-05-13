Обстріли Харківщини: поранено 5 мирних мешканців, серед них підліток
Субота, 13 травня 2023, 16:51
Внаслідок артилерійського ворожого обстрілу Харківщини у суботу поранено 5 мешканців, серед яких неповнолітній.
Джерело: Харківська обласна прокуратура
Дослівно: "13 травня близько 9:00 російські військові з артилерії обстріляли село Хатнє Куп‘янського району. Отримали поранення дві жінки, чоловік та 15-річний хлопчик.
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Близько 9:30 окупанти обстріляли село Огірцеве Чугуївського району: отримав поранення мирний мешканець".
Деталі: За процесуального керівництва Куп’янської та Чугуївської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).