Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Обстріли Харківщини: поранено 5 мирних мешканців, серед них підліток

Катерина ТищенкоСубота, 13 травня 2023, 16:51
Обстріли Харківщини: поранено 5 мирних мешканців, серед них підліток
наслідки обстрілу Харківщини, фото прокуратури

Внаслідок артилерійського ворожого обстрілу Харківщини у суботу поранено 5 мешканців, серед яких неповнолітній.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

 
наслідки обстрілу Харківщини, фото прокуратури

Дослівно: "13 травня близько 9:00 російські військові з артилерії обстріляли село Хатнє Куп‘янського району. Отримали поранення дві жінки, чоловік та 15-річний хлопчик.

Близько 9:30 окупанти обстріляли село Огірцеве Чугуївського району: отримав поранення мирний мешканець".

Деталі: За процесуального керівництва Куп’янської та Чугуївської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Харківська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУкраїну відвідав спецпосланець Китаю, який був послом в РФ

Ердоган: "зернова угода" продовжена на два місяці

фотоСуд оголосить вирок у справі Гандзюк після 20 червня

ВАКС визнав затримання Князєва законним

Українці відвоювали ще пів кілометра на бахмутському напрямку – Череватий

Прокуратура просить у ВРП дозволу арештувати Князєва. Захист вважає затримання незаконним

Усі новини...
Харківська область
Росіяни обстріляли ферму на Харківщині – загинув її працівник
РФ обстріляла артилерією Вовчанськ: рятувальники відшукали жінку під уламками
РФ обстріляла Великий Бурлук з "Торнадо": є поранені, серед них підліток
Останні новини
19:18
У ЄС думають провести саміт щодо української "формули миру" – ЗМІ
19:18
Пасажири з Білої Церкви діставатимуться Києва на 15 хвилин швидше – УЗ
19:16
У Зеленського під час візиту в Німеччину склалась "хімія" із Шольцом – посол
19:15
Світове забруднення пластиком можна скоротити на 80% до 2040 року – ООН
19:15
Справа Коболєва: ВАКС знову розгляне клопотання про продовження розслідування
19:11
фотоКількість жертв на Херсонщині зросла до 3, серед них 5-річна дитина
18:50
фото У Святошинському лісництві знайшли залишки "Градів": ходити до лісу небезпечно
18:41
фотоУкраїну відвідав спецпосланець Китаю, який був послом в РФ
18:35
Куля влучила біля серця: військовий з Донеччини повернувся на фронт після тяжкого поранення
18:22
фото З Росії повернули дитину, чиї батьки захищали Маріуполь і потрапили у полон
Усі новини...
Реклама: