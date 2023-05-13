Обстрелы Харьковщины: ранены 5 мирных жителей, среди них подросток
Суббота, 13 мая 2023, 16:51
В результате артиллерийского вражеского обстрела Харьковщины в субботу ранены 5 жителей, среди которых несовершеннолетний.
Источник: Харьковская областная прокуратура
Дословно: "13 мая около 9:00 российские военные из артиллерии обстреляли село Хатнее Купянского района. Получили ранения две женщины, мужчина и 15-летний мальчик.
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Около 9:30 оккупанты обстреляли село Огирцево Чугуевского района: получил ранения мирный житель".
Детали: Под процессуальным руководством Купянской и Чугуевской окружных прокуратур Харьковской области начато досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).