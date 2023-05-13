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Обстрелы Харьковщины: ранены 5 мирных жителей, среди них подросток

Катерина ТищенкоСуббота, 13 мая 2023, 16:51
Обстрелы Харьковщины: ранены 5 мирных жителей, среди них подросток
последствия обстрела Харьковщины, фото прокуратуры

В результате артиллерийского вражеского обстрела Харьковщины в субботу ранены 5 жителей, среди которых несовершеннолетний.

Источник: Харьковская областная прокуратура

 
последствия обстрела Харьковщины, фото прокуратуры

Дословно: "13 мая около 9:00 российские военные из артиллерии обстреляли село Хатнее Купянского района. Получили ранения две женщины, мужчина и 15-летний мальчик.

Около 9:30 оккупанты обстреляли село Огирцево Чугуевского района: получил ранения мирный житель".

Детали: Под процессуальным руководством Купянской и Чугуевской окружных прокуратур Харьковской области начато досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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Темы: Харьковская областьвойна
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