Обстрелы Харьковщины: ранены 5 мирных жителей, среди них подросток

В результате артиллерийского вражеского обстрела Харьковщины в субботу ранены 5 жителей, среди которых несовершеннолетний.

Источник: Харьковская областная прокуратура

последствия обстрела Харьковщины, фото прокуратуры

Дословно: "13 мая около 9:00 российские военные из артиллерии обстреляли село Хатнее Купянского района. Получили ранения две женщины, мужчина и 15-летний мальчик.

Около 9:30 оккупанты обстреляли село Огирцево Чугуевского района: получил ранения мирный житель".

Детали: Под процессуальным руководством Купянской и Чугуевской окружных прокуратур Харьковской области начато досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).