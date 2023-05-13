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Прем’єрка Італії: Я переконана у перемозі України

"Європейська правда"Субота, 13 травня 2023, 16:56
Прем’єрка Італії: Я переконана у перемозі України
Джорджія Мелоні й Володимир Зеленський 13 травня 2023 року, фото ОП

Глава уряду Італії Джорджія Мелоні після переговорів з президентом Володимиром Зеленським у Римі висловила впевненість у перемозі України у війні проти Росії.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Я переконана у тому, що Україна переможе, що відновиться ще сильнішою, більш процвітаючою. Майбутнє України – це майбутнє миру і свободи, і це європейське майбутнє. І інших можливих рішень тут немає", – сказала Мелоні.

Вона зауважила, що Рим продовжуватиме працювати з союзниками, щоб надати військову підтримку Україні. 

"До миру не можна прийти з поразкою, зі здачею (територій. – Ред.) України, це було б дуже небезпечно для миру в Європі, і було б прецедентом для усіх народів світу. До миру ми дійдемо лише тоді, коли Росія перестане вести воєнні дії і нападати на цивільні цілі. Ми продовжуватимемо звертатися до Москви з вимогою зупинити бойові дії і вивести війська з території України", – додала Мелоні.

Вона запевнила, що Італія готова надати всю можливу допомогу, коли Київ вважатиме за необхідне розпочати переговори про мир з РФ. "Ми підтримуємо формулу миру із 10 пунктів президента Зеленського", – додала Мелоні. 

За даними італійських ЗМІ, президент України у другій половині дня зустрінеться з Папою Римським у Ватикані.

ВІДЕО ДНЯ

За непідтвердженою інформацією, увечері Зеленський вирушить до Німеччини, де у нього в неділю запланована низка зустрічей, в тому числі з канцлером Олафов Шольцем.

Теми: Італіявійна
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