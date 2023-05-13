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Премьер Италии: Я убеждена в победе Украины

"Европейская правда"Суббота, 13 мая 2023, 16:56
Премьер Италии: Я убеждена в победе Украины
Джорджия Мелони и Владимир Зеленский 13 мая 2023 года, фото ОП

Глава правительства Италии Джорджия Мелони после переговоров с президентом Владимиром Зеленским в Риме выразила уверенность в победе Украины в войне против России.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Я убеждена в том, что Украина победит, что восстановится еще сильнее, более процветающей. Будущее Украины – это будущее мира и свободы, и это европейское будущее. И других возможных решений здесь нет", – сказала Мелони.

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Она отметила, что Рим будет продолжать работать с союзниками, чтобы оказать военную поддержку Украине. 

"К миру нельзя прийти с поражением, со сдачей (территорий. – Ред.) Украины, это было бы очень опасно для мира в Европе, и было бы прецедентом для всех народов мира. К миру мы придем только тогда, когда Россия перестанет вести военные действия и нападать на гражданские цели. Мы будем продолжать обращаться к Москве с требованием остановить боевые действия и вывести войска с территории Украины", – добавила Мелони.

Она заверила, что Италия готова оказать всю возможную помощь, когда Киев сочтет необходимым начать переговоры о мире с РФ. "Мы поддерживаем формулу мира из 10 пунктов президента Зеленского", – добавила Мелони. 

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По данным итальянских СМИ, президент Украины во второй половине дня встретится с Папой Римским в Ватикане.

По неподтвержденной информации, вечером Зеленский отправится в Германию, где у него в воскресенье запланирован ряд встреч, в том числе с канцлером Олафом Шольцем.

Темы: Италиявойна
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