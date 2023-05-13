Зеленський у Римі оголосив про "важливі рішення" для захисту неба

Президент Володимир Зеленський заявив після переговорів з главою уряду Італії Джорджією Мелоні у Римі в суботу про важливі рішення для захисту українського неба.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Сьогодні ми обговорили нашу співпрацю, зокрема, безпекову, військову. Є дуже важливі рішення щодо захисту нашого неба", – сказав Зеленський, не надоавши додаткових подробиць.

Крім того, за словами Зеленського, на зустрічі йшлося про реалізацію "формули миру".

"На жаль, Росія відповіла на нашу "формулу миру" ракетами і артилерією. Їх не цікавить мир", – додав президент.

Мелоні після переговорів з президентом Зеленським висловила впевненість у перемозі України у війні проти Росії.

Зеленський у Римі також зустрівся з президентом Серджо Маттареллою, який заявив, що мир в Україні має бути справжнім, "не капітуляцією".