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Зеленський у Римі оголосив про "важливі рішення" для захисту неба

"Європейська правда"Субота, 13 травня 2023, 17:15
Зеленський у Римі оголосив про важливі рішення для захисту неба
ДЖОРДЖІЯ МЕЛОНІ Й ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ 13 ТРАВНЯ 2023 РОКУ, ФОТО ОП

Президент Володимир Зеленський заявив після переговорів з главою уряду Італії Джорджією Мелоні у Римі в суботу про важливі рішення для захисту українського неба.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Сьогодні ми обговорили нашу співпрацю, зокрема, безпекову, військову. Є дуже важливі рішення щодо захисту нашого неба", – сказав Зеленський, не надоавши додаткових подробиць.

Крім того, за словами Зеленського, на зустрічі йшлося про реалізацію "формули миру". 

"На жаль, Росія відповіла на нашу "формулу миру" ракетами і артилерією. Їх не цікавить мир", – додав президент.

Мелоні після переговорів з президентом Зеленським висловила впевненість у перемозі України у війні проти Росії.

Зеленський у Римі також зустрівся з президентом Серджо Маттареллою, який заявив, що мир в Україні має бути справжнім, "не капітуляцією".

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Теми: ЗеленськийІталія
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