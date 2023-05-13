Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский в Риме объявил о "важных решениях" для защиты неба

"Европейская правда"Суббота, 13 мая 2023, 17:15
Зеленский в Риме объявил о важных решениях для защиты неба
ДЖОРДЖИЯ МЕЛОНИ И ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ 13 МАЯ 2023 ГОДА, ФОТО ОП

Президент Владимир Зеленский заявил после переговоров с главой правительства Италии Джорджией Мелони в Риме в субботу о важных решениях для защиты украинского неба.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Сегодня мы обсудили наше сотрудничество, в частности, безопасность, военную. Есть очень важные решения по защите нашего неба", – сказал Зеленский, не предоставив дополнительных подробностей.

Кроме того, по словам Зеленского, на встрече речь шла о реализации "формулы мира". 

"К сожалению, Россия ответила на нашу "формулу мира" ракетами и артиллерией. Их не интересует мир", – добавил президент.

Мелони после переговоров с президентом Зеленским выразила уверенность в победе Украины в войне против России.

Зеленский в Риме также встретился с президентом Серджо Маттареллой, который заявил, что мир в Украине должен быть настоящим, "не капитуляцией".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЗеленскийИталия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоКоличество жертв удара россиян по Херсонщине возросло до 3, среди них 5-летний ребенок

фотоУкраину посетил спецпосланник Китая, который был послом в РФ

Эрдоган: "зерновая сделка" продлена на два месяца

фотоСуд огласит приговор по делу Гандзюк после 20 июня

ВАКС признал задержание Князева законным

Прокуратура просит у ВСП разрешения арестовать Князева. Защита считает задержание незаконным

Все новости...
Зеленский
Премьер Италии пообещала полную поддержку интеграции Украины в ЕС
Зеленский встретился в Риме с президентом Италии
Зеленский прибыл в Италию, встретится с президентом и Папой Римским
Последние новости
19:18
В ЕС думают провести саммит по украинской "формуле мира" – СМИ
19:18
Пассажиры из Белой Церкви будут добираться в Киев на 15 минут быстрее – УЗ
19:16
У Зеленского во время визита в Германию сложилась "химия" с Шольцом - посол
19:15
Мировое загрязнение пластиком можно сократить на 80% к 2040 году – ООН
19:15
Дело Коболева: ВАКС снова рассмотрит ходатайство о продлении расследования
19:11
фотоКоличество жертв удара россиян по Херсонщине возросло до 3, среди них 5-летний ребенок
19:00
Украинцы в этом году подали почти 170 тысяч налоговых деклараций
18:50
фото В Святошинском лесничестве нашли остатки "Градов": ходить в лес опасно
18:41
фотоУкраину посетил спецпосланник Китая, который был послом в РФ
18:35
Пуля попала возле сердца: военный из Донецкой области вернулся на фронт после тяжелого ранения
Все новости...
Реклама: