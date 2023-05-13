Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский в Риме объявил о "важных решениях" для защиты неба

"Европейская правда"Суббота, 13 мая 2023, 17:15
Зеленский в Риме объявил о важных решениях для защиты неба
ДЖОРДЖИЯ МЕЛОНИ И ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ 13 МАЯ 2023 ГОДА, ФОТО ОП

Президент Владимир Зеленский заявил после переговоров с главой правительства Италии Джорджией Мелони в Риме в субботу о важных решениях для защиты украинского неба.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Сегодня мы обсудили наше сотрудничество, в частности, безопасность, военную. Есть очень важные решения по защите нашего неба", – сказал Зеленский, не предоставив дополнительных подробностей.

Реклама:

Кроме того, по словам Зеленского, на встрече речь шла о реализации "формулы мира". 

"К сожалению, Россия ответила на нашу "формулу мира" ракетами и артиллерией. Их не интересует мир", – добавил президент.

Мелони после переговоров с президентом Зеленским выразила уверенность в победе Украины в войне против России.

ВИДЕО ДНЯ

Зеленский в Риме также встретился с президентом Серджо Маттареллой, который заявил, что мир в Украине должен быть настоящим, "не капитуляцией".

Темы: ЗеленскийИталия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
Последние новости
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
18:13
видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию
18:05
фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом
18:01
Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"
Все новости...
Реклама: