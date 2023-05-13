Зеленский в Риме объявил о "важных решениях" для защиты неба

Президент Владимир Зеленский заявил после переговоров с главой правительства Италии Джорджией Мелони в Риме в субботу о важных решениях для защиты украинского неба.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Сегодня мы обсудили наше сотрудничество, в частности, безопасность, военную. Есть очень важные решения по защите нашего неба", – сказал Зеленский, не предоставив дополнительных подробностей.

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Кроме того, по словам Зеленского, на встрече речь шла о реализации "формулы мира".

"К сожалению, Россия ответила на нашу "формулу мира" ракетами и артиллерией. Их не интересует мир", – добавил президент.

Мелони после переговоров с президентом Зеленским выразила уверенность в победе Украины в войне против России.

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Зеленский в Риме также встретился с президентом Серджо Маттареллой, который заявил, что мир в Украине должен быть настоящим, "не капитуляцией".