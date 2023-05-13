Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Прем’єрка Італії пообіцяла повну підтримку інтеграції України в ЄС

"Європейська правда"Субота, 13 травня 2023, 17:32
Прем’єрка Італії пообіцяла повну підтримку інтеграції України в ЄС
ДЖОРДЖІЯ МЕЛОНІ Й ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ 13 ТРАВНЯ 2023 РОКУ, ФОТО ОП

Глава уряду Італії Джорджія Мелоні після переговорів з президентом Володимиром Зеленським у Римі пообіцяла надати Києву повну підтримку для вступу в ЄС, зокрема, допомагаючи у сфері реформ.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ми визнаємо справедливі побажання України вступити в ЄС, ми підтримуємо це", – сказала Мелоні на спільному брифінгу з Зеленським.

Реклама:

"В Україні зараз ведеться боротьба, щоб захистити європейські цінності. Це цінності усіх наших громадян. Ось чому ми вирішили зайняти активну позицію у підтримці статусу кандидата Україні на вступ в ЄС. Продовжуватимемо надавати нашу повну підтримку, для того, щоб сприяти поступовій інтеграції України в ЄС", – пообіцяла Мелоні.

Вона зауважила, що Україна, звичайно, повинна втілювати реформи на шляху до ЄС. 

"І також в рамках реформ ми готові надавати допомогу", – сказала Мелоні.

ВІДЕО ДНЯ

"Правда полягає в тому, що Україна є жертвою агресії, і, захищаючи свою цілісність та суверенність, вона віддаляє війну від решти Європи. Для нас це надзвичайно важливо. Те, що роблять українці, вони роблять і для нас", – констатувала також глава уряду Італії.

Мелоні також висловила впевненість у перемозі України у війні проти Росії, заявивши, що Рим продовжуватиме працювати з союзниками, щоб надалі надати військову підтримку Києву.

Зеленський у Римі також зустрівся з президентом Серджо Маттареллою, який заявив, що мир в Україні має бути справжнім, "не капітуляцією".

Теми: ІталіяЄСЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
Італія
Партнер Мелоні потрапив у скандал через "пораду" дівчатам, як не бути зґвалтованими
В Італії потрапив у ДТП автобус з українцями, є постраждалі
Італія хоче встановити ліміт цін на авіаквитки, Ryanair лютує
Останні новини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:50
Окупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега
20:49
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: Множинне громадянство дасть можливість людям за кордоном допомогти Україні
Усі новини...
Реклама: