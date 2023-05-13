Прем’єрка Італії пообіцяла повну підтримку інтеграції України в ЄС

Глава уряду Італії Джорджія Мелоні після переговорів з президентом Володимиром Зеленським у Римі пообіцяла надати Києву повну підтримку для вступу в ЄС, зокрема, допомагаючи у сфері реформ.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ми визнаємо справедливі побажання України вступити в ЄС, ми підтримуємо це", – сказала Мелоні на спільному брифінгу з Зеленським.

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"В Україні зараз ведеться боротьба, щоб захистити європейські цінності. Це цінності усіх наших громадян. Ось чому ми вирішили зайняти активну позицію у підтримці статусу кандидата Україні на вступ в ЄС. Продовжуватимемо надавати нашу повну підтримку, для того, щоб сприяти поступовій інтеграції України в ЄС", – пообіцяла Мелоні.

Вона зауважила, що Україна, звичайно, повинна втілювати реформи на шляху до ЄС.

"І також в рамках реформ ми готові надавати допомогу", – сказала Мелоні.

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"Правда полягає в тому, що Україна є жертвою агресії, і, захищаючи свою цілісність та суверенність, вона віддаляє війну від решти Європи. Для нас це надзвичайно важливо. Те, що роблять українці, вони роблять і для нас", – констатувала також глава уряду Італії.

Мелоні також висловила впевненість у перемозі України у війні проти Росії, заявивши, що Рим продовжуватиме працювати з союзниками, щоб надалі надати військову підтримку Києву.

Зеленський у Римі також зустрівся з президентом Серджо Маттареллою, який заявив, що мир в Україні має бути справжнім, "не капітуляцією".