Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Премьер Италии пообещала полную поддержку интеграции Украины в ЕС

"Европейская правда"Суббота, 13 мая 2023, 17:32
Премьер Италии пообещала полную поддержку интеграции Украины в ЕС
ДЖОРДЖИЯ МЕЛОНИ И ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ 13 МАЯ 2023 ГОДА, ФОТО ОП

Глава правительства Италии Джорджия Мелони после переговоров с президентом Владимиром Зеленским в Риме пообещала предоставить Киеву полную поддержку для вступления в ЕС, в частности, помогая в сфере реформ.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Мы признаем справедливые пожелания Украины вступить в ЕС, мы поддерживаем это", – сказала Мелони на совместном брифинге с Зеленским.

Реклама:

"В Украине сейчас ведется борьба, чтобы защитить европейские ценности. Это ценности всех наших граждан. Вот почему мы решили занять активную позицию в поддержке статуса кандидата Украины на вступление в ЕС. Будем продолжать оказывать нашу полную поддержку, для того, чтобы способствовать постепенной интеграции Украины в ЕС", – пообещала Мелони.

Она отметила, что Украина, конечно, должна воплощать реформы на пути к ЕС. 

"И также в рамках реформ мы готовы оказывать помощь", – сказала Мелони.

ВИДЕО ДНЯ

"Правда заключается в том, что Украина является жертвой агрессии, и, защищая свою целостность и суверенность, она отдаляет войну от остальной Европы. Для нас это чрезвычайно важно. То, что делают украинцы, они делают и для нас", – констатировала также глава правительства Италии.

Мелони также выразила уверенность в победе Украины в войне против России, заявив, что Рим будет продолжать работать с союзниками, чтобы в дальнейшем оказать военную поддержку Киеву.

Зеленский в Риме также встретился с президентом Серджо Маттареллой, который заявил, что мир в Украине должен быть настоящим, "не капитуляцией".

Темы: ИталияЕСЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Италия
Партнер Мелони попал в скандал из-за "совета" девушкам, как не быть изнасилованными
В Италии попал в ДТП автобус с украинцами, есть пострадавшие
Италия хочет установить лимит цен на авиабилеты, Ryanair возмущен
Последние новости
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
18:13
видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию
18:05
фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом
18:01
Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"
Все новости...
Реклама: