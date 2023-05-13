Премьер Италии пообещала полную поддержку интеграции Украины в ЕС

Глава правительства Италии Джорджия Мелони после переговоров с президентом Владимиром Зеленским в Риме пообещала предоставить Киеву полную поддержку для вступления в ЕС, в частности, помогая в сфере реформ.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Мы признаем справедливые пожелания Украины вступить в ЕС, мы поддерживаем это", – сказала Мелони на совместном брифинге с Зеленским.

"В Украине сейчас ведется борьба, чтобы защитить европейские ценности. Это ценности всех наших граждан. Вот почему мы решили занять активную позицию в поддержке статуса кандидата Украины на вступление в ЕС. Будем продолжать оказывать нашу полную поддержку, для того, чтобы способствовать постепенной интеграции Украины в ЕС", – пообещала Мелони.

Она отметила, что Украина, конечно, должна воплощать реформы на пути к ЕС.

"И также в рамках реформ мы готовы оказывать помощь", – сказала Мелони.

"Правда заключается в том, что Украина является жертвой агрессии, и, защищая свою целостность и суверенность, она отдаляет войну от остальной Европы. Для нас это чрезвычайно важно. То, что делают украинцы, они делают и для нас", – констатировала также глава правительства Италии.

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Мелони также выразила уверенность в победе Украины в войне против России, заявив, что Рим будет продолжать работать с союзниками, чтобы в дальнейшем оказать военную поддержку Киеву.

Зеленский в Риме также встретился с президентом Серджо Маттареллой, который заявил, что мир в Украине должен быть настоящим, "не капитуляцией".