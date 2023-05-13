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Зеленський пояснив Папі Римському, що не може бути рівності між жертвою та агресором

"Європейська правда"Субота, 13 травня 2023, 19:10
Зеленський пояснив Папі Римському, що не може бути рівності між жертвою та агресором
Зеленський і Папа Римський у Ватикані 13 травня, фото Vatican news

Президент Володимир Зеленський та Святий Престол оприлюднили деталі переговорів між Папою Франциском та главою української держави, які відбулися 13 травня у Ватикані. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, президент Зеленський у своєму Telegram зазначив, що на зустрічі подякував Папі "за його особисту увагу до трагедії мільйонів українців".

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"Наголосив і на десятках тисяч депортованих дітей. Маємо докласти всіх сил задля повернення їх додому", – заявив Зеленський.

Крім цього, за словами президента, він попросив Папу засудити російські злочини в Україні.

"Бо не може бути рівності між жертвою та агресором. Також розказав про нашу формулу миру як єдиний дієвий алгоритм досягнення справедливого миру. Запропонував приєднатися до її реалізації", – зазначив глава держави.

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Пресслужба Святого Престолу зазначила, що теми розмови Папи Франциска з президентом України стосувалися гуманітарної та політичної ситуації в Україні, спричиненої війною.

За даними пресслужби, понтифік "запевнив у своїй постійній молитві, свідченням якої є його численні публічні заклики та безперервне звернення до господа за мир, починаючи з лютого минулого року".

"Обидва (лідери. – Ред.) погодилися з необхідністю продовження гуманітарних зусиль на підтримку населення", – заявили у Святому Престолі.

Папа "особливо підкреслив нагальну потребу в "жестах людяності" щодо найбільш вразливих людей, невинних жертв конфлікту".

Як повідомляла "ЄП", Зеленський і Папа Римський поспілкувались 40 хвилин та обмінялись подарунками.

Візит Зеленського до Ватикану відбувся після інтригуючих коментарів Папи Франциска минулого місяця, коли він натякнув на участь у мирній місії — ініціативі, яку не підтвердили ні Росія, ні Україна.

З початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року Зеленський та інші українські посадовці регулярно зверталися до Папи з проханням відвідати Україну. Папа Римський заявляв, що готовий здійснити візит, але тільки якщо зможе поїхати до Москви, щоб посприяти миру.  

Врешті на 444 день повномасштабної війни Зеленський приїхав з візитом до Папи Римського.

Теми: ЗеленськийПапа Римський
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