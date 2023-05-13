Зеленський пояснив Папі Римському, що не може бути рівності між жертвою та агресором
Президент Володимир Зеленський та Святий Престол оприлюднили деталі переговорів між Папою Франциском та главою української держави, які відбулися 13 травня у Ватикані.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Зокрема, президент Зеленський у своєму Telegram зазначив, що на зустрічі подякував Папі "за його особисту увагу до трагедії мільйонів українців".
"Наголосив і на десятках тисяч депортованих дітей. Маємо докласти всіх сил задля повернення їх додому", – заявив Зеленський.
Крім цього, за словами президента, він попросив Папу засудити російські злочини в Україні.
"Бо не може бути рівності між жертвою та агресором. Також розказав про нашу формулу миру як єдиний дієвий алгоритм досягнення справедливого миру. Запропонував приєднатися до її реалізації", – зазначив глава держави.
Пресслужба Святого Престолу зазначила, що теми розмови Папи Франциска з президентом України стосувалися гуманітарної та політичної ситуації в Україні, спричиненої війною.
За даними пресслужби, понтифік "запевнив у своїй постійній молитві, свідченням якої є його численні публічні заклики та безперервне звернення до господа за мир, починаючи з лютого минулого року".
"Обидва (лідери. – Ред.) погодилися з необхідністю продовження гуманітарних зусиль на підтримку населення", – заявили у Святому Престолі.
Папа "особливо підкреслив нагальну потребу в "жестах людяності" щодо найбільш вразливих людей, невинних жертв конфлікту".
Як повідомляла "ЄП", Зеленський і Папа Римський поспілкувались 40 хвилин та обмінялись подарунками.
Візит Зеленського до Ватикану відбувся після інтригуючих коментарів Папи Франциска минулого місяця, коли він натякнув на участь у мирній місії — ініціативі, яку не підтвердили ні Росія, ні Україна.
З початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року Зеленський та інші українські посадовці регулярно зверталися до Папи з проханням відвідати Україну. Папа Римський заявляв, що готовий здійснити візит, але тільки якщо зможе поїхати до Москви, щоб посприяти миру.
Врешті на 444 день повномасштабної війни Зеленський приїхав з візитом до Папи Римського.