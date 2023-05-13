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Зеленский объяснил Папе Римскому, что не может быть равенства между жертвой и агрессором

"Европейская правда"Суббота, 13 мая 2023, 19:10
Зеленский объяснил Папе Римскому, что не может быть равенства между жертвой и агрессором
Зеленский и Папа Римский в Ватикане 13 мая, фото Vatican news

Президент Владимир Зеленский и Святой Престол обнародовали детали переговоров между Папой Франциском и главой украинского государства, которые состоялись 13 мая в Ватикане.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В частности, президент Зеленский в своем Telegram отметил, что на встрече поблагодарил Папу "за его личное внимание к трагедии миллионов украинцев".

"Отметил и десятки тысяч депортированных детей. Должны приложить все силы для возвращения их домой", – заявил Зеленский.

Кроме этого, по словам президента, он попросил Папу осудить российские преступления в Украине.

"Потому что не может быть равенства между жертвой и агрессором. Также рассказал о нашей формуле мира как единственном действенном алгоритме достижения справедливого мира. Предложил присоединиться к ее реализации", – отметил глава государства.

Пресс-служба Святого Престола отметила, что темы разговора Папы Франциска с президентом Украины касались гуманитарной и политической ситуации в Украине, вызванной войной.

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По данным пресс-службы, понтифик "заверил в своей постоянной молитве, свидетельством которой являются его многочисленные публичные призывы и непрерывное обращение к господу за мир, начиная с февраля прошлого года".

"Оба (лидера. – Ред.) согласились с необходимостью продолжения гуманитарных усилий в поддержку населения", – заявили в Святом Престоле.

Папа "особенно подчеркнул насущную потребность в "жестах человечности" в отношении наиболее уязвимых людей, невинных жертв конфликта".

Как сообщала "ЕП", Зеленский и Папа Римский пообщались 40 минут и обменялись подарками.

Визит Зеленского в Ватикан состоялся после интригующих комментариев Папы Франциска в прошлом месяце, когда он намекнул на участие в мирной миссии – инициативе, которую не подтвердили ни Россия, ни Украина.

С начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года Зеленский и другие украинские чиновники регулярно обращались к Папе с просьбой посетить Украину. Папа Римский заявлял, что готов совершить визит, но только если сможет поехать в Москву, чтобы поспособствовать миру.  

Наконец на 444 день полномасштабной войны Зеленский приехал с визитом к Папе Римскому.

Темы: ЗеленскийПапа Римский
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