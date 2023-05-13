У Маріуполі слідком РФ проводить принизливі допити цивільних – Генштаб

В окупованому росіянами Маріуполі представники слідчого комітету Росії беруть участь у принизливих допитах, що супроводжуються знущанням над цивільним населенням.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Російські окупаційні війська продовжують чинити тиск на громадян України та порушувати права людини на тимчасово захоплених територіях.

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Зокрема, в Маріуполі на території відділу поліції для допитів місцевого населення залучено близько 50 представників слідчого комітету РФ. Вони беруть участь в принизливих допитах, що супроводжуються знущанням над цивільним населенням".

Деталі: Генштаб також повідомляє, що окупанти продовжують використовувати інфраструктуру тимчасово захоплених населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям.

"Нещодавно в населеному пункті Таврійське Херсонської області на території дитячого садочку загарбники облаштували польовий шпиталь. Напередодні відзначено прибуття 3 військових вантажних автомобілів з пораненими окупантами", - йдеться в повідомленні.