В Мариуполе следком РФ проводит унизительные допросы гражданских – Генштаб

В оккупированном россиянами Мариуполе представители следственного комитета России участвуют в унизительных допросах, сопровождающихся издевательством над гражданским населением.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Российские оккупационные войска продолжают оказывать давление на граждан Украины и нарушать права человека на временно захваченных территориях.

В частности, в Мариуполе на территории отдела полиции для допросов местного населения привлечено около 50 представителей следственного комитета РФ. Они участвуют в унизительных допросах, сопровождающихся издевательством над гражданским населением".

Детали: Генштаб также сообщает, что оккупанты продолжают использовать инфраструктуру временно захваченных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим.

"Недавно в населенном пункте Таврическое Херсонской области на территории детского сада захватчики обустроили полевой госпиталь. Накануне отмечено прибытие 3 военных грузовых автомобилей с ранеными оккупантами", - говорится в сообщении.