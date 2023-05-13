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В Мариуполе следком РФ проводит унизительные допросы гражданских – Генштаб

Катерина ТищенкоСуббота, 13 мая 2023, 19:38
В Мариуполе следком РФ проводит унизительные допросы гражданских – Генштаб
иллюстративное фото sledcom.ru

В оккупированном россиянами Мариуполе представители следственного комитета России участвуют в унизительных допросах, сопровождающихся издевательством над гражданским населением.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Российские оккупационные войска продолжают оказывать давление на граждан Украины и нарушать права человека на временно захваченных территориях.

В частности, в Мариуполе на территории отдела полиции для допросов местного населения привлечено около 50 представителей следственного комитета РФ. Они участвуют в унизительных допросах, сопровождающихся издевательством над гражданским населением".

Детали: Генштаб также сообщает, что оккупанты продолжают использовать инфраструктуру временно захваченных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим.

"Недавно в населенном пункте Таврическое Херсонской области на территории детского сада захватчики обустроили полевой госпиталь. Накануне отмечено прибытие 3 военных грузовых автомобилей с ранеными оккупантами", - говорится в сообщении.

Темы: МариупольГенштабРосcияоккупация
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