Зеленський про контрнаступ: Перші важливі кроки будуть незабаром

Президент Володимир Зеленський вважає, що перші важливі кроки щодо українського контранаступу відбудуться "незабаром".

Джерело: Зеленський в інтерв’ю італійським ЗМІ

Пряма мова: "Ми дуже серйозно готуємось. І дуже серйозні кроки будуть обов’язково. Я знаю, що ми всі мотивовані. І не тільки ті, хто знає цей задум, а наш народ.... Я не можу вам відповісти (де і коли почнеться контрнаступ – ред.). Але ви точно це побачите, а Росія це точно відчує.

…Ми віримо в перемогу і віримо, що перші важливі кроки будуть незабаром".

Деталі: Водночас президент підкреслив, що його відвертість у питанні про конкретне місце й час початку контрнаступу "не допоможе Україні, а буде заважати".