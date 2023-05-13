Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський про контрнаступ: Перші важливі кроки будуть незабаром

Катерина ТищенкоСубота, 13 травня 2023, 20:22
Зеленський про контрнаступ: Перші важливі кроки будуть незабаром
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський вважає, що перші важливі кроки щодо українського контранаступу відбудуться "незабаром".

Джерело: Зеленський в інтерв’ю італійським ЗМІ

Пряма мова: "Ми дуже серйозно готуємось. І дуже серйозні кроки будуть обов’язково. Я знаю, що ми всі мотивовані. І не тільки ті, хто знає цей задум, а наш народ.... Я не можу вам відповісти (де і коли почнеться контрнаступ – ред.). Але ви точно це побачите, а Росія це точно відчує.

Реклама:

…Ми віримо в перемогу і віримо, що перші важливі кроки будуть незабаром".

Деталі: Водночас президент підкреслив, що його відвертість у питанні про конкретне місце й час початку контрнаступу "не допоможе Україні, а буде заважати".

Теми: Зеленськийконтрнаступ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
Українські військові показали зруйнований Бахмут: кожний метр міста під обстрілом
На Бахмутському напрямку захисники не лише обороняються, але й наступають – Генштаб
Зеленський нагадав, що Трамп за свого президентства не припинив війну РФ проти України
Сили оборони просуваються по двох напрямках у передмісті Бахмута – Маляр
Останні новини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:50
Окупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега
20:49
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: Множинне громадянство дасть можливість людям за кордоном допомогти Україні
Усі новини...
Реклама: