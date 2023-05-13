Зеленский о контрнаступлении: Первые важные шаги будут вскоре

Президент Владимир Зеленский считает, что первые важные шаги украинского контрнаступления состоятся "вскоре".

Источник: Зеленский в интервью итальянским СМИ

Прямая речь: "Мы очень серьезно готовимся. И очень серьезные шаги будут обязательно. Я знаю, что мы все мотивированы. И не только те, кто знает этот замысел, а наш народ.... Я не могу вам ответить (где и когда начнется контрнаступление - ред.). Но вы точно это увидите, а Россия это точно почувствует.

...Мы верим в победу и верим, что первые важные шаги будут вскоре".

Детали: В то же время, президент подчеркнул, что его откровенность в вопросе о конкретном месте и времени начала контрнаступления "не поможет Украине, а будет мешать".