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Зеленский о контрнаступлении: Первые важные шаги будут вскоре

Катерина ТищенкоСуббота, 13 мая 2023, 20:22
Зеленский о контрнаступлении: Первые важные шаги будут вскоре
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский считает, что первые важные шаги украинского контрнаступления состоятся "вскоре".

Источник: Зеленский в интервью итальянским СМИ

Прямая речь: "Мы очень серьезно готовимся. И очень серьезные шаги будут обязательно. Я знаю, что мы все мотивированы. И не только те, кто знает этот замысел, а наш народ.... Я не могу вам ответить (где и когда начнется контрнаступление - ред.). Но вы точно это увидите, а Россия это точно почувствует.

...Мы верим в победу и верим, что первые важные шаги будут вскоре".

Детали: В то же время, президент подчеркнул, что его откровенность в вопросе о конкретном месте и времени начала контрнаступления "не поможет Украине, а будет мешать".

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Темы: Зеленскийконтрнаступление
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