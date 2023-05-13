Зеленский напомнил, что Трамп при своем президентстве не прекратил войну РФ против Украины

Президент Владимир Зеленский напомнил, что бывший президент США Дональд Трамп, который обещал закончить войну России против Украины за 24 часа, ранее не закончил ее еще до полномасштабного вторжения.

Источник: Зеленский в интервью итальянским СМИ

Прямая речь: "Трамп был президентом, у нас была встреча. Тогда не было полномасштабного вторжения, но была война. ... Я не уверен, что он тогда был глубоко в этом вопросе, но он не решил этот вопрос.

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Этот вопрос никто не решил. И из-за того, что никто не решил, мы не смогли выйти из этой ситуации, Путин и получил сигнал: "То есть можно так. Немножечко надо подождать, надо поработать со странами и можно пойти дальше". Вот почему он пошел дальше".

Предыстория:

26 марта 2023 года экс-президент США и вероятный кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал своим избирателям завершить войну в Украине за 24 часа после своего избрания на второй президентский срок.

Перед этим он говорил, что после того, как Запад поставит Украине танки, война якобы может разгореться до ядерных ударов.

11 мая Трамп заявил, что Соединенные Штаты предоставляют слишком много военной помощи Украине. Он также не смог сказать, кто, по его мнению, должен победить в войне России против Украины, зато заявил, что хочет, чтобы "все перестали умирать".