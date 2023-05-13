Зеленский напомнил, что Трамп при своем президентстве не прекратил войну РФ против Украины
Суббота, 13 мая 2023, 20:29
Президент Владимир Зеленский напомнил, что бывший президент США Дональд Трамп, который обещал закончить войну России против Украины за 24 часа, ранее не закончил ее еще до полномасштабного вторжения.
Источник: Зеленский в интервью итальянским СМИ
Прямая речь: "Трамп был президентом, у нас была встреча. Тогда не было полномасштабного вторжения, но была война. ... Я не уверен, что он тогда был глубоко в этом вопросе, но он не решил этот вопрос.
Этот вопрос никто не решил. И из-за того, что никто не решил, мы не смогли выйти из этой ситуации, Путин и получил сигнал: "То есть можно так. Немножечко надо подождать, надо поработать со странами и можно пойти дальше". Вот почему он пошел дальше".
Предыстория:
- 26 марта 2023 года экс-президент США и вероятный кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал своим избирателям завершить войну в Украине за 24 часа после своего избрания на второй президентский срок.
- Перед этим он говорил, что после того, как Запад поставит Украине танки, война якобы может разгореться до ядерных ударов.
- 11 мая Трамп заявил, что Соединенные Штаты предоставляют слишком много военной помощи Украине. Он также не смог сказать, кто, по его мнению, должен победить в войне России против Украины, зато заявил, что хочет, чтобы "все перестали умирать".