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Зеленский напомнил, что Трамп при своем президентстве не прекратил войну РФ против Украины

Катерина ТищенкоСуббота, 13 мая 2023, 20:29
Зеленский напомнил, что Трамп при своем президентстве не прекратил войну РФ против Украины
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ И ДОНАЛЬД ТРАМП, ФОТО ОП

Президент Владимир Зеленский напомнил, что бывший президент США Дональд Трамп, который обещал закончить войну России против Украины за 24 часа, ранее не закончил ее еще до полномасштабного вторжения.

Источник: Зеленский в интервью итальянским СМИ

Прямая речь: "Трамп был президентом, у нас была встреча. Тогда не было полномасштабного вторжения, но была война. ... Я не уверен, что он тогда был глубоко в этом вопросе, но он не решил этот вопрос.

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Этот вопрос никто не решил. И из-за того, что никто не решил, мы не смогли выйти из этой ситуации, Путин и получил сигнал: "То есть можно так. Немножечко надо подождать, надо поработать со странами и можно пойти дальше". Вот почему он пошел дальше".

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Темы: ЗеленскийТрампСШАвойна
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