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Зеленський: Понад 70% білорусів проти Росії й підтримують Україну

Катерина ТищенкоСубота, 13 травня 2023, 21:19
Зеленський: Понад 70% білорусів проти Росії й підтримують Україну
Володимир Зеленський, ілюстративне фото ОП

Президент Володимир Зеленський переконаний, що понад 70% населення Білорусі виступають проти Росії і підтримують Україну.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю італійським ЗМІ

Пряма мова: "Я не вважаю, що Білорусь – це Росія. Росія робить все, щоб зробити з білорусі Росію. Навіть не так, щоб зробити її частиною Росії… Але люди, більше 70% населення Білорусі сьогодні проти Росії, засмучені війною, підтримують Україну. І це вже велика різниця. Це означає, що, незважаючи на інформаційну політику й на будь-які наративи, білоруси борються.

Це складно, коли тобі по телебаченню, в інтернеті й газетах говорять, що Росія твій брат, а Україна ворог, складно жити в цьому наративі. Але вони борються, і я вважаю, що суспільство Білорусі залишиться незалежним.

Це складно, це теж війна. У них немає жертв, але є втрачені люди, яким промили мозок. Це війна за незалежність, свободу вибору. Вони розуміють, що вони можуть бути наступними. Вони, Молдова чи балтійські держави – хто наступний?".

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Теми: ЗеленськийБілорусь
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