Зеленский: Более 70% белорусов против России и поддерживают Украину

Президент Владимир Зеленский убежден, что более 70% населения Беларуси выступают против России и поддерживают Украину.

Источник: Зеленский в интервью итальянским СМИ

Прямая речь: "Я не считаю, что Беларусь – это Россия. Россия делает все, чтобы сделать из Беларуси Россию. Даже не так, чтобы сделать ее частью России... Но люди, более 70% населения Беларуси сегодня против России, расстроены войной, поддерживают Украину. И это уже большая разница. Это значит, что, несмотря на информационную политику и на любые нарративы, белорусы борются.

Это сложно, когда тебе по телевидению, в интернете и газетах говорят, что Россия твой брат, а Украина враг, сложно жить в этом нарративе. Но они борются, и я считаю, что общество Беларуси останется независимым.

Это сложно, это тоже война. У них нет жертв, но есть потерянные люди, которым промыли мозги. Это война за независимость, свободу выбора. Они понимают, что они могут быть следующими. Они, Молдова или балтийские государства - кто следующий?".