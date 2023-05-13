Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Более 70% белорусов против России и поддерживают Украину

Катерина ТищенкоСуббота, 13 мая 2023, 21:19
Зеленский: Более 70% белорусов против России и поддерживают Украину
Владимир Зеленский, иллюстративное фото ОП

Президент Владимир Зеленский убежден, что более 70% населения Беларуси выступают против России и поддерживают Украину.

Источник: Зеленский в интервью итальянским СМИ

Прямая речь: "Я не считаю, что Беларусь – это Россия. Россия делает все, чтобы сделать из Беларуси Россию. Даже не так, чтобы сделать ее частью России... Но люди, более 70% населения Беларуси сегодня против России, расстроены войной, поддерживают Украину. И это уже большая разница. Это значит, что, несмотря на информационную политику и на любые нарративы, белорусы борются.

Реклама:

Это сложно, когда тебе по телевидению, в интернете и газетах говорят, что Россия твой брат, а Украина враг, сложно жить в этом нарративе. Но они борются, и я считаю, что общество Беларуси останется независимым.

Это сложно, это тоже война. У них нет жертв, но есть потерянные люди, которым промыли мозги. Это война за независимость, свободу выбора. Они понимают, что они могут быть следующими. Они, Молдова или балтийские государства - кто следующий?".

Темы: ЗеленскийБеларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
Последние новости
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
18:13
видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию
18:05
фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом
18:01
Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"
Все новости...
Реклама: