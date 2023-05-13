Зеленський: Коли ми будемо на адмінкордоні Криму, підтримка Путіна в РФ зменшиться

Президент Володимир Зеленський вважає, що по мірі просування українського контрнаступу російське суспільство й бізнес тиснутимуть на президента РФ Володимира Путіна з метою "знайти вихід".

Джерело: Зеленський в інтерв’ю італійським ЗМІ

Пряма мова: "Вихід точно є, однозначно. У нас будуть контрнаступальні дії. Ми їх (росіян – ред.) будемо відштовхувати назад, це точно відбудеться. Підтримка його (Путіна – ред.) в суспільстві буде зменшуватись, у нього будуть внутрішні питання, і він їх буде вирішувати. Він буде знаходити ті чи інші кроки. Я в цьому впевнений. У нас мотивація буде тільки збільшуватись.

Паралельно ми організуємо саміт по нашій "формулі миру". Ми залучимо максимальну кількість людей, максимальну кількість фахівців і країн і розробимо повністю план, який буде зрозуміло як впроваджувати. Частина пунктів буде впроваджена без представників Росії, а частина – авжеж знадобляться потім якісь представники.

І повірте мені, коли ми будемо на адміністративних кордонах Криму, його (Путіна – ред.) підтримка всередині буде зменшена. Його внутрішнє коло, бізнес буде тиснути на нього знайти вихід. І їм доведеться знаходити його. Недовго залишилось".

Деталі: Зеленський також висловив думку, що Путін не застосує ядерну зброю, оскільки хоче жити.

"Я вважаю, що він не буде застосовувати ядерну зрою. Але ніхто не знає до кінця, що в голові в цієї людини. Якщо Путін вирішить застосувати ядерну зброю, я вважаю, що на наступний день його не буде. А людина, яка сидить за довгим столом і боїться, що в нього буде ковід чи ще щось від людини, яка приїхала до нього на зустріч, точно хоче жити. … Мені здається, що він втратив ланцюжок з реальністю, але тим не менше він дуже хоче жити і буде для цього все робити", - сказав президент.

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На думку Зеленського, коли Путін шукатиме вихід, то "застосує ті самі інформаційні інструменти, які він застосовував до цього, він пояснить своєму суспільству, що він переміг когось і операція виконана".

"В якийсь момент він може зрозуміти, що дипломатично він може вирішити це питання, якщо вийде з усіх наших територій. Загине менше людей. Він прийде до цього. Наше завдання – тиснути на нього щоденно, не тільки на полі бою, санкційно. Ми бачимо, що у них з економікою, всі це бачать", - підкреслив він.