Зеленский: Когда мы будем на админгранице Крыма, поддержка Путина в РФ уменьшится

Президент Владимир Зеленский считает, что по мере продвижения украинского контрнаступления российское общество и бизнес будут давить на президента РФ Владимира Путина с целью "найти выход".

Источник: Зеленский в интервью итальянским СМИ

Прямая речь: "Выход точно есть, однозначно. У нас будут контрнаступательные действия. Мы их (россиян - ред.) будем отталкивать назад, это точно произойдет. Поддержка его (Путина - ред.) в обществе будет уменьшаться, у него будут внутренние вопросы, и он их будет решать. Он будет находить те или иные шаги. Я в этом уверен. У нас мотивация будет только увеличиваться.

Параллельно мы организуем саммит по нашей "формуле мира". Мы привлечем максимальное количество людей, максимальное количество специалистов и стран и разработаем полностью план, который будет понятно как внедрять. Часть пунктов будет внедрена без представителей России, а часть – конечно, понадобятся потом какие-то представители.

И поверьте мне, когда мы будем на административных границах Крыма, его (Путина - ред.) поддержка внутри будет уменьшена. Его внутренний круг, бизнес будет давить на него найти выход. И им придется находить его. Недолго осталось".

Детали: Зеленский также высказал мнение, что Путин не применит ядерное оружие, поскольку хочет жить.

"Я считаю, что он не будет применять ядерное оружие. Но никто не знает до конца, что в голове у этого человека. Если Путин решит применить ядерное оружие, я считаю, что на следующий день его не будет. А человек, который сидит за длинным столом и боится, что у него будет ковид или еще что-то от человека, который приехал к нему на встречу, точно хочет жить. ... Мне кажется, что он потерял цепочку с реальностью, но тем не менее он очень хочет жить и будет для этого все делать", - сказал президент.

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По мнению Зеленского, когда Путин будет искать выход, то "применит те же информационные инструменты, которые он применял до этого, он объяснит своему обществу, что он победил кого-то и операция выполнена".

"В какой-то момент он может понять, что дипломатически он может решить этот вопрос, если выйдет со всех наших территорий. Погибнет меньше людей. Он придет к этому. Наша задача - давить на него ежедневно, не только на поле боя, санкционно. Мы видим, что у них с экономикой, все это видят", - подчеркнул он.