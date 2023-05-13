Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Когда мы будем на админгранице Крыма, поддержка Путина в РФ уменьшится

Катерина ТищенкоСуббота, 13 мая 2023, 22:38
Зеленский: Когда мы будем на админгранице Крыма, поддержка Путина в РФ уменьшится
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский считает, что по мере продвижения украинского контрнаступления российское общество и бизнес будут давить на президента РФ Владимира Путина с целью "найти выход".

Источник: Зеленский в интервью итальянским СМИ

Прямая речь: "Выход точно есть, однозначно. У нас будут контрнаступательные действия. Мы их (россиян - ред.) будем отталкивать назад, это точно произойдет. Поддержка его (Путина - ред.) в обществе будет уменьшаться, у него будут внутренние вопросы, и он их будет решать. Он будет находить те или иные шаги. Я в этом уверен. У нас мотивация будет только увеличиваться.

Реклама:

Параллельно мы организуем саммит по нашей "формуле мира". Мы привлечем максимальное количество людей, максимальное количество специалистов и стран и разработаем полностью план, который будет понятно как внедрять. Часть пунктов будет внедрена без представителей России, а часть – конечно, понадобятся потом какие-то представители.

И поверьте мне, когда мы будем на административных границах Крыма, его (Путина - ред.) поддержка внутри будет уменьшена. Его внутренний круг, бизнес будет давить на него найти выход. И им придется находить его. Недолго осталось".

Детали: Зеленский также высказал мнение, что Путин не применит ядерное оружие, поскольку хочет жить.

ВИДЕО ДНЯ

"Я считаю, что он не будет применять ядерное оружие. Но никто не знает до конца, что в голове у этого человека. Если Путин решит применить ядерное оружие, я считаю, что на следующий день его не будет. А человек, который сидит за длинным столом и боится, что у него будет ковид или еще что-то от человека, который приехал к нему на встречу, точно хочет жить. ... Мне кажется, что он потерял цепочку с реальностью, но тем не менее он очень хочет жить и будет для этого все делать", - сказал президент.

По мнению Зеленского, когда Путин будет искать выход, то "применит те же информационные инструменты, которые он применял до этого, он объяснит своему обществу, что он победил кого-то и операция выполнена".

"В какой-то момент он может понять, что дипломатически он может решить этот вопрос, если выйдет со всех наших территорий. Погибнет меньше людей. Он придет к этому. Наша задача - давить на него ежедневно, не только на поле боя, санкционно. Мы видим, что у них с экономикой, все это видят", - подчеркнул он.

Темы: ЗеленскийПутинвойнаКрым
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Зеленский
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
У Зеленского назвали ключевые темы его выступления на Генассамблее ООН
Последние новости
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
18:13
видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию
18:05
фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом
18:01
Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"
Все новости...
Реклама: