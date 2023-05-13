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У Тернополі пролунали вибухи, зайнялася пожежа

Катерина ТищенкоСубота, 13 травня 2023, 23:51
У Тернополі пролунали вибухи, зайнялася пожежа
ТЕРНОПІЛЬ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З САЙТУ МІСЬКРАДИ

У Тернополі під час повітряної тривоги пролунали вибухи, сталося займання нежитлової будівлі.

Джерело: Суспільне, голова Тернопільської ОВА Володимир Труш у Telegram, мер Тернополя Сергій Надал, голова Тернопільської облради Михайло Головко у Facebook

Деталі: Як повідомляє Суспільне, у Тернополі чутно звуки вибухів.

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Разом з тим, Труш закликав мешканців пройти в укриття, а згодом ще раз написав: "Наполегливо прошу, залишайтеся в укриттях!!!".

Мер Тернополя Сергій Надал попросив мешканців залишатися у безпечному місці до відбою, а також не публікувати фото та відео.

Оновлено: Cтаном на 23:40 Надал повідомив, що в Тернополі сталося займання нежитлової будівлі. На місці працюють рятувальники.

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У свою чергу, голова Тернопільської облради Михайло Головко написав: "За попередніми даними, маємо приліт в промзону Тернополя".

Що передувало: На більшій частині території України у суботу ввечері оголошено повітряну тривогу

Теми: Тернопільвибухвійна
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