В Тернополе прогремели взрывы, начался пожар

В Тернополе во время воздушной тревоги раздались взрывы, произошло возгорание нежилого здания.

Источник: Суспільне, председатель Тернопольской ОВА Владимир Труш в Telegram, мэр Тернополя Сергей Надал, председатель Тернопольского облсовета Михаил Головко в Facebook

Детали: Как сообщает Суспільне, в Тернополе слышны звуки взрывов.

Вместе с тем, Труш призвал жителей пройти в укрытие, а затем еще раз написал: "Настойчиво прошу, оставайтесь в укрытиях!!!".

Мэр Тернополя Сергей Надал попросил жителей оставаться в безопасном месте до отбоя, а также не публиковать фото и видео.

Обновлено: По состоянию на 23:40 Надал сообщил, что в Тернополе произошло возгорание нежилого здания. На месте работают спасатели.

В свою очередь, председатель Тернопольского облсовета Михаил Головко написал: "По предварительным данным, имеем прилет в промзону Тернополя".

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Что предшествовало: На большей части территории Украины в субботу вечером объявлена воздушная тревога.