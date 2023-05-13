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Зеленський про візит до Італії: Домовилися про зброю та ППО

Катерина ТищенкоСубота, 13 травня 2023, 23:35
Зеленський про візит до Італії: Домовилися про зброю та ППО
Зеленський і Мелоні 13 травня, фото ОП

Президент Володимир Зеленський повідомив, що домовився в Італії про зброю та ППО для України.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Погоджуємо з Джорджею, пані прем’єр-міністром, наші нові спільні оборонні кроки. Є хороші речі, які зробимо разом для захисту неба. Є хороші речі, які зробимо разом для захисту на землі.

Домовилися про зброю та ППО. Як Джорджа правильно сказала, коли ми в Україні захищаємо свободу й наше життя від російських бомб і ракет, від терору, ми віддаляємо війну від решти Європи".

Що передувало: Президент Володимир Зеленський заявив після переговорів з главою уряду Італії Джорджією Мелоні у Римі в суботу про важливі рішення для захисту українського неба, але не навів подробиць.

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Теми: ЗеленськийІталія
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