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Зеленский о визите в Италию: Договорились об оружии и ПВО

Катерина ТищенкоСуббота, 13 мая 2023, 23:35
Зеленский о визите в Италию: Договорились об оружии и ПВО
Зеленский и Мелони 13 мая, фото ОП

Президент Владимир Зеленский сообщил, что договорился в Италии об оружии и ПВО для Украины.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Согласовываем с Джорджей, госпожой премьер-министром, наши новые совместные оборонные шаги. Есть хорошие вещи, которые сделаем вместе для защиты неба. Есть хорошие вещи, которые сделаем вместе для защиты на земле.

Договорились об оружии и ПВО. Как Джорджа правильно сказала, когда мы в Украине защищаем свободу и нашу жизнь от российских бомб и ракет, от террора, мы отдаляем войну от остальной Европы".

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский заявил после переговоров с главой правительства Италии Джорджией Мелони в Риме в субботу о важных решениях для защиты украинского неба, но не привел подробностей.

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Темы: ЗеленскийИталия
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