Зеленский о визите в Италию: Договорились об оружии и ПВО

Президент Владимир Зеленский сообщил, что договорился в Италии об оружии и ПВО для Украины.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Согласовываем с Джорджей, госпожой премьер-министром, наши новые совместные оборонные шаги. Есть хорошие вещи, которые сделаем вместе для защиты неба. Есть хорошие вещи, которые сделаем вместе для защиты на земле.

Договорились об оружии и ПВО. Как Джорджа правильно сказала, когда мы в Украине защищаем свободу и нашу жизнь от российских бомб и ракет, от террора, мы отдаляем войну от остальной Европы".

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский заявил после переговоров с главой правительства Италии Джорджией Мелони в Риме в субботу о важных решениях для защиты украинского неба, но не привел подробностей.