Зеленський вірить, що його розмова з Папою Римським може вплинути на історію

Президент Володимир Зеленський вважає, що його розмова з Папою Римським Франциском, що пройшла у суботу може вплинути на історію.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Зустрівся з Папою Римським Франциском, і це була розмова, яка справді може вплинути на історію, справді може допомогти зупинити зло агресії.

Я розказав про злочини, які скоїли російські окупанти проти наших людей, про депортацію українських дітей. Невідома навіть точна кількість, скількох дітей Росія вкрала з України й ховає від рідних, від України десь там на чужині. Попросив Його святість допомогти повернути наших дітей додому, в Україну.

Розказав і про інші пункти нашої формули миру, окрім повернення всіх депортованих і полонених. І вірю, що воля та щирість Його святості можуть наблизити реалізацію нашої формули миру, можуть наблизити справедливий, чесний мир".

Що передувало: У суботу в Ватикані Зеленський і Папа Римський поспілкувались 40 хвилин та обмінялись подарунками.

Пізніше Зеленський та Святий Престол оприлюднили деталі переговорів. Зокрема, Зеленський написав, що попросив Папу засудити російські злочини в Україні.