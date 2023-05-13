Зеленский верит, что его разговор с Папой Римским может повлиять на историю

Президент Владимир Зеленский считает, что его разговор с Папой Римским Франциском, прошедший в субботу, может повлиять на историю.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Встретился с Папой Римским Франциском, и это был разговор, который действительно может повлиять на историю, действительно может помочь остановить зло агрессии.

Я рассказал о преступлениях, которые совершили российские оккупанты против наших людей, о депортации украинских детей. Неизвестно даже точное количество, сколько детей Россия украла из Украины и прячет от родных, от Украины где-то там на чужбине. Попросил Его святость помочь вернуть наших детей домой, в Украину.

Рассказал и о других пунктах нашей формулы мира, кроме возвращения всех депортированных и пленных. И верю, что воля и искренность Его святости могут приблизить реализацию нашей формулы мира, могут приблизить справедливый, честный мир".

Что предшествовало: В субботу в Ватикане Зеленский и Папа Римский пообщались 40 минут и обменялись подарками.

Позже Зеленский и Святой Престол обнародовали детали переговоров. В частности, Зеленский написал, что попросил Папу осудить российские преступления в Украине.