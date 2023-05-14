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По всій Україні оголошувалася повітряна тривога

Ольга Глущенко Неділя, 14 травня 2023, 05:35
По всій Україні оголошувалася повітряна тривога
скриншот мапи тривог

Повітряну тривогу оголосили вночі у неділю, 14 травня, у Києві та усіх областях України.

Джерело: мапа повітряних тривог

Деталі: О 2:47 повітря тривога через ракетну загрозу була оголошена у Запорізькій, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Після 3 години ночі повітряну тривогу оголосили в Києві та області.

Не оголошувалася повітряна тривога станом на 03:10 14 травня у західних областях.

Повітряна тривога означає небезпеку ударів, громадянам рекомендується перейти до укриття або дотримуватись правила "двох стін".

Оновлено: О 03:37 повітряна тривога почала ширитися в західних областях.

ВІДЕО ДНЯ

О 03:42 мапа повітряних тривог всієї України стала "червоною".

О 05:32 почалися відбої повітряної тривоги з Вінницької області та Києва.

Теми: повітряна тривога
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